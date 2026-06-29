Расте броят на жертвите на нападението в Германия (ВИДЕО)

Шестима души бяха застреляни днес в младежки център в Северна Германия, като видео кадри, разпространени от в. "Билд", показаха по-късно как полицията обгражда и задържа двама души от кола, която се движи по път със спукана гума, предаде Ройтерс. Полицията определи инцидента като убийство с множество жертви в град Щаде, близо до пристанищния град Хамбург. Мотивът за нападението засега не е ясен. По-рано се съобщаваше за петима загинали.

Списание "Шпигел", позовавайки се на получена от изданието информация, съобщи, че вероятно става въпрос за лично, а не за политическо или екстремистко нападение. Полицията заяви, че двама души са задържани, включително заподозреният стрелец, и предупреди хората да стоят далече от района, където е станал инцидентът, но по-късно обяви, че няма опасност за обществеността.

Another "new normal" day in "Modern Europe".



5 people dead after a shooting in the northern German town of Stade. pic.twitter.com/L2IuYabICh — Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) June 29, 2026

Германските медии първоначално съобщиха, че четири жени и един мъж са мъртви. По-късно полицията заяви, че шести възрастен е починал в болница от раните си. От полицията съобщиха, че инцидентът е станал в младежки център в Щаде, град с близо 50 000 души, разположен западно от Хамбург. Медиите допълват, че на мястото има съоръжения за майки и деца. Видео кадри, публикувани от в. "Билд", показаха кола със спукана дясна гума, която забавя движението си на път с дървета отстрани. След това полицаи с оръжия се затичаха към колата и задържаха двама души, които бяха накарани да легнат по очи на земята. Полицията отцепи района близо до младежкия център, а на мястото на инцидента присъстваха съдебни експерти в бели костюми и цивилни полицаи. Основната версия за мотива за престъплението, по която работи полицията, е семейна трагедия в широкия смисъл на това понятие, съобщи Франс прес.

BREAKING: Video captures the suspect being taken into custody following the deadly shooting in Stade, Germany. Authorities now confirm the death toll has risen to six. pic.twitter.com/xWDA3H0Xe4 — Breaking911 (@Breaking911) June 29, 2026

Масовите стрелби са рядкост в Германия, особено в сравнение със САЩ. През 2023 г. въоръжен мъж в Хамбург застреля шестима души, преди да се самоубие, в зала на "Свидетелите на Йехова". През 2016 г. 18-годишен германец от ирански произход, обсебен от масовите убийства, застреля най-малко девет души в Мюнхен, припомня Ройтерс.