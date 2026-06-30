Пак стотици украински дронове - срещу Москва, Тула, Новоросийск (ВИДЕО)

Над 400 украински далекобойни дрона са се насочили и тази нощ към цели на територията на Руската федерация - това отчитат мониторингови канали като Drone Bomber. И изглежда основна цел отново е Москва, но не само - в руската област Тула безпилотните системи също се появиха, както и в Новоросийск, Краснодарския край, плюс Рязан.

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2 минути преди 4:00 часа сутринта кметът на Москва Сергей Собянин публикува съобщение в официалния си канал за 6 свалени дрона над руската столица. Последва серия от съобщения за свалени дронове - общо 51 до 5:45 сутринта. Засега Собянин не признава да има някакви щети, не казва и да има пострадали хора. Губернаторът на Московска област Андрей Воробьов не е казал нищо дотук в канала си в Телеграм.

Губернаторът на Тула Дмитрий Миляев също засега не казва нищо за ситуацията в областта.

Що се отнася до Новоросийск, кметът на града Андрей Кравченко посочи в официалния си канал в Телеграм, че е имало атака и говори за морски дронове. И той, както Собянин, не съобщава да има щети и пострадали хора засега - но за няколко часа са били затворени за движение две крайбрежни улици и районът около тях.

Предвид първите данни за мащаба на атаката остава да видим в следващите часове какво точно се е случило.

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