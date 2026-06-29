С посредничеството на Лукашенко: Зеленски е предал предложение за мир на Путин?

Украинският президент Володимир Зеленски вероятно е предал предложение за преговори за мир на Владимир Путин чрез Александър Лукашенко. Това съобщава Insider UA, позовавайки се на източник от офиса на президента на Украйна.

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По-рано днес от думите на говорителя на украинските военновъздушни сили Юрий Игнат стана ясно, че Александър Лукашенко явно все пак се е вслушал в предупреждението на президента Володимир Зеленски и е наредил преустановяването на работата на ретранслаторите на беларуска територия, които помагаха на руснаците да насочват атаките си в реално време срещу Украйна. Припомняме, че на 19 юни Зеленски заплаши Лукашенко, че ако не ги спре, това ще направят украинските сили собственоръчно.

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От думите на Юрий Игнат днес стана ясно, че след като са били спрени тези ретранслатори, които бяха разположени по границата на Беларус с Украйна, за руските сили сега е станало по-трудно да коригират ударите си. Досега ретранслаторите са осигурявали стабилна връзка между дрона и руския му оператор, позволявайки да се предава сигнал на голямо разстояние и операторите бързо да променят мисиите на дроновете и да променят маршрутите им, съответно руснаците са можели да нанасят прецизни удари срещу украински цели, дори срещу движещи се такива. В същото време Игнат подчерта, че заплахата от руски дронове си остава, въпреки спирането на ретранслаторите.

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