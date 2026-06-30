Полша продължава да бави МиГ-овете защото иска украински тайни за дронове

Министърът на националната отбрана на Полша Владислав Косиняк-Камиш заяви, че Полша засега няма да предостави на Украйна изтребители МиГ-29, тъй като Киев е отказал да сподели технологиите си за производство на безпилотни летателни апарати - дронове. Според министъра на Киев е бил предложен подходът "МиГ-ове в замяна на дронове", тъй като Украйна разполага със значителни технологични възможности в областта на производството на безпилотни летателни апарати и такъв обмен би бил полезен за военното сътрудничество между двете страни, припомня BBC. Още: Въпреки скандала с Полша: Украйна си тръгва от Гданск с милиарди, докато Зеленски бойкотира форума

МиГ-ове срещу дронове

Снимка: Getty images

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Косиняк-Камиш заяви в интервю за полския телевизионен канал Polsat News, че украинските власти са дали съгласие за това, но не са изпълнили договореностите.

"Предложих, както ми се струва, подход, основан на партньорство. МиГ-ове в замяна на дронове. Украинците първоначално приеха това, но не го реализираха, затова за Украйна няма да има МиГ-ове, тъй като Полша няма дронове или възможности за тяхното използване", каза шефът на полското министерство на отбраната.

Водещият на предаването попита министъра дали смята за грешка решението на полските власти да изпратят военна техника в Украйна в началото на пълномащабната руска инвазия без никакви условия.

"Те постъпиха правилно и аз бих постъпил по същия начин. Те постъпиха правилно, а Украйна тогава се намираше в много по-сложно положение", — отговори Косиняк-Камиш.

Министърът заяви, че настоящото правителство на Полша заема много по-твърда позиция по отношение на отстояването на националните си интереси.

"Ние — за разлика от предишното правителство — не само казваме, че ще отпускаме субсидии, но и очакваме спазването на принципа на солидарността. Принципът на солидарността е следният: вие помагате, но когато вашият партньор види, че може да ви подкрепи или да ви предложи нови решения, той споделя тази информация с вас", подчерта Косиняк-Камиш.

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