Кремъл редактира бързо видеоинтервю на Путин - защото се изпусна за важни неща

Интервюто на руския диктатор Владимир Путин с придворния му информационен пропагандист Павел Зарубин се оказа редактирано - поне в официалния сайт на Кремъл. На това обърна внимание проектът "Можем обяснить", зад който стои Михаил Ходорковски - някога най-богатият човек в Русия, който обаче лежа над 10 години в затвора, преди Путин да го "помилва" и той да избяга на Запад.

Какво е махнато от версията на сайта на Кремъл, което го има (все още) в телеграм канала на Зарубин - около 6 минути и две теми. Първата - как Путин обяснява, че нямало "дух от Анкъридж". Зарубин попита Путин за промяната в позицията на САЩ по отношение на Украйна и дали "духът на Анкъридж" все още съществува. Лидерът на Кремъл два пъти отрече да знае какъв е този дух, след като постоянно негови подчинени като руския външен министър Сергей Лавров обясняват за него - уж съгласие на САЩ да се зачетат стратегическите руски интереси в Украйна, на първо място да няма разширение на НАТО. Според Путин Русия е направила компромис в Анкъридж по искане на САЩ и сега очаква ново посещение от преговарящите от Вашингтон. Нищо от това не е включено в окончателната версия на сайта на Кремъл. Втората - как Путин обяснява, че беларуският му колега Александър Лукашенко изобщо не се притеснявал от опасността Украйна да разбие Беларус, ако беларуската армия тръгне на война срещу украинците - ОЩЕ: Няма бензин и руснаците се сетиха за политиката. Путин си призна, че няма "дух от Анкъридж" (ОБЗОР - ВИДЕО)

И още - в текста към интервюто в сайта на Кремъл я няма грешката на Путин с град Стари Оскол, който руската армия аха-аха да превземе. Във видеото обаче си присъства - все още. Градът всъщност се намира в Русия и е нещо съвсем различно от река Оскол - ОЩЕ: След гафа на Путин, че е превзел руски град, Украйна отговори с неочакван анонс

Путин прекара 10 от 25-те минути в разговор за ситуацията на фронта – според него руските войски "напредват бързо" навсякъде. В действителност, настъплението на руската армия се забави значително в началото на годината и на практика спря през май и юни. Z-блогърите редовно пишат, че Путин е откъснат от реалността и основава твърденията си на неверни доклади. Журналистката Фарида Рустамова отбеляза, че Путин е прочел текста си от аутокю - той е присвивал очи и е гледал покрай Зарубин.

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