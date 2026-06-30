Левски – Радник: Кога и къде да гледаме последната контрола на българския шампион?

Шампионът на България Левски излиза днес в последната си контрола от предсезонната подготовка. Съперник на „сините“ ще бъде сръбския Радник Сурдулица, като двубоят ще бъде и официално представяне на столичани преди новата кампания. До момента Левски изигра общо три приятелски срещи. Момчетата на Хулио Веласкес се изправиха срещу тимовете на Академик Свищов, Етър Велико Търново и Ботев Враца.

Левски – Радник: Начален час и ТВ

В първата си проверка по време на лагера в Правец Левски победи Академик Свищов с категоричното 4:0. След това столичани разгромиха Етър Велико Търново с 6:0. В последната си контрола „сините“ направиха равенство 1:1 с Ботев Враца.

В колко часа започва мачът между Левски и Радник?

Двубоят между Левски и Радник ще се проведе днес следобед като ще започне в 19:00 часа. Срещата ще се състои на стадион „Георги Аспарухов“ в София, за да могат феновете да подкрепят тима преди началото на сезона.

Коя телевизия ще предава срещата Левски – Радник?

Мачът между Левски и Радник Сурдулица няма да бъде предавана в българския телевизионен ефир. Срещата обаче ще бъде излъчена пряко в официалния канал на „сините“ в YouTube. Ако нямате възможност да гледате двубоя на живо, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actualno.com.

ОЩЕ: Левски със сериозна заявка за Шампионска лига: Привлича лидер от елита на Португалия