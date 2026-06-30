Мария Корина Мачадо се завръща във Венецуела, за да помогне след земетресенията

Венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо "е готова да направи, каквото е необходимо", за да се върне във Венецуела и да помогне за възстановяването на страната след земетресенията от миналата седмица. Мачадо, която в момента се намира в Панама, обвини венецуелското правителство, че е блокирало опитите ѝ да влезе в страната.

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Във видео, публикувано в социалната мрежа "X", та каза, че "ще бъде във Венецуела, за да помогне с координацията и насърчаването на усилията на гражданите по време на извънредната ситуация".

Тя не даде повече подробности за плановете си да влезе в страната.

Venezolanos, sobre mi regreso a Venezuela: pic.twitter.com/UhSCsM3ovi — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) June 29, 2026

Мачадо живееше във Венецуела криейки се, след като обяви победа в оспорваните избори през 2024 г. През декември миналата година тя тайно напусна страната с лодка, за да отпътува за Осло, където получи Нобеловата награда за мир, която по-късно предаде на американския президент Доналд Тръмп.

Желанието на Мачадо да се върне във Венецуела предизвика напрежение във Вашингтон, където тя беше призована да отложи връщането си.

Опозиционната лидерка се свърза с няколко представители на администрацията на САЩ, включително с Белия дом, Държавния департамент и членове на Конгреса, за да потърси подкрепа за евентуалното си връщане в страната, съобщи в събота представител на Белия дом пред Ройтерс, цитирана от БТА.

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Залавянето на бившия президент на Венецуела Николас Мадуро от силите на САЩ през януари повиши очакванията сред някои опозиционери, че 58-годишната Мачадо може да заеме водеща роля в управлението на Венецуела.

Тръмп обаче подкрепи бившата заместничка на Мадуро Делси Родригес, като заяви, че Мачадо няма от необходимата подкрепа да управлява страната в близко бъдеще.

Преди земетресенията опозиционната лидерка заяви, че очаква да се върне в родината си преди края на годината.