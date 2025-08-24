Войната в Украйна:

Взрив в детски магазин в Москва - тежко ранен е ръководител във ФСБ (ВИДЕО)

24 август 2025, 20:41 часа 730 прочитания 0 коментара
Взрив в детски магазин в руската столица Москва доведе до един убит човек и трима ранени. Сред ранените и то тежко обаче е служител на ФСБ, заемащ "ръководна позиция". Става въпрос за 55-годишния Алексей Титов - информацията е на свързвания с ФСБ руски телеграм канал ВЧК-ОГПУ.

Експлозията стана в магазин "Детски свят". Прокремълски медии писаха, че е експлодирала газова бутилка за балони. Руският следствен комитет е образувал наказателно дело. Ведомството обаче не уточни члена от Наказателния кодекс на Руската федерация, по който се води следствието.

Информацията, че Титов е пострадал, е потвърдена от съпругата му пред ВЧК-ОГПУ. Той е сериозно ранен - засегнати са краката му и е поставен в изкуствена кома. Жена му не знае дали съпругът ѝ е имал среща с някого в детския магазин - тя казва, че той може да е отишъл да обядва в сградата, където е магазинът. Чантата на Титов със служебната му карта вътре е била намерена на мястото на експлозията.

Дали става въпрос за атентат срещу Титов или инцидент, тепърва ще се изяснява. Но видеоклип, показващ последствията от взрива, вече беше премахнат от официалния телеграм канал, който се поддържа от здравната дирекция на властите в Москва, съобщава руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA.

Ивайло Ачев
