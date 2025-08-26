Продължава борбата за живота на детето, блъснато от АТВ

Лекарите в „Пирогов” продължават борбата за живота на 4-годишния Мартин. След 10 дни в кома и усилена работа на лекарите в Бургас, вчера детето беше транспортирано в София с медицински хеликоптер, предаде БНТ. Малкият пациент беше превозен по въздух до площадката на УМБАЛ „Света Екатерина“. Оттам Мартин беше транспортиран с линейка до „Пирогов", където беше настанен в Детската реанимация на спешната болница.

Марти все още е в тежко състояние

Информация за неговото състояние се очаква на брифинг след 8:00 часа. Мартин беше тежко ранен в катастрофата с АТВ в „Слънчев бряг", когато тийнейджър помете три деца и двама възрастни на тротоар, след което се заби във фасада на хотел. Майката на Мартин - 35-годишната Христина, изпадна в мозъчна смърт, като жизнените ѝ показатели се поддържат по изкуствен път.

Същевременно по разпореждане на министъра на вътрешните работи Даниел Митов и със заповед на директора на ГДНП главен комисар Захари Васков МВР започва втора проверка за действията на полицейските органи и длъжностните лица по случая с тежкия инцидент с АТВ в "Слънчев бряг" на 14 август, съобщава bTV. Причината за проверката е сигнал на близки на пострадалите.

Първата проверка относно действията на полицията по случая бе разпоредена от директора на Областната дирекция на МВР – Бургас (ОДМВР - Бургас) старши комисар Владимир Маринов, допълват от МВР. Припомняме, че на 14 август петима души, сред които три деца, пострадаха след пътен инцидент с АТВ в "Слънчев бряг". Те бяха блъснати от моторно превозно средство, отдавано под наем и управлявано от младеж на 18 години.

На следващия ден от Районната прокуратура в Бургас обявиха, че наблюдават досъдебно производство във връзка с пътнотранспортно произшествие. На 18 август съдът в Несебър определи мярка за неотклонение за шофьора на АТВ-то "домашен арест", а обвинението срещу него е, че е причинил средни телесни повреди на петима пешеходци, настъпили в резултат на пътнотранспортно произшествие. Мярката предизвика протести в Бургас, София и Пловдив.

На 21 август изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов изиска от прокуратурата в Бургас досъдебното производство за пътнотранспортното произшествие с АТВ, с оглед на правомощията му да възложи разследването на Националната следствена служба (НСлС). На 22 август Окръжният съд в Бургас наложи най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо 18-годишния Никола Бургазлиев.

