Взрив: Затвориха британското летище "Хийтроу" (ВИДЕО)

Британското летище Хийтроу, най-натовареното в Европа, беше затворено рано на 21 март след голям пожар в електрическа подстанция в квартала, която захранва обширното съоръжение западно от Лондон, предаде АФП и БГНЕС. Според уебсайта за проследяване на полети FlightRadar24 няколко полета вече са били пренасочени, а летищните власти заявиха, че „очакват значителни смущения през следващите дни“. „Хийтроу изпитва значително прекъсване на електрозахранването“, се казва в изявление на летищния оператор на неговия уебсайт, като се добавя, че то ще бъде затворено до малко преди полунощ на 21 март. Още: Хийтроу налага ограничения за броя пътници на ден

So I read all over Russian news that a giant fire in substation near the Heathrow airport in the UK left the airport closed and thousands of people without power.

Russian telegram news sure do have a lot of footage of it, they're fast, even though it's night there, weird.... pic.twitter.com/UQMt9DYoEn