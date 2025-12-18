Депутати, губернатори, прокурори: В Русия вече няма да се отчитат какви пари и имоти имат

Държавната дума (долната камара на руския парламент) разреши на руските депутати и на длъжностните лица в Русия да не публикуват декларации за доходи. Съответният законопроект беше одобрен на второ и трето четене - съгласно неговите текстове, вече няма да се иска от държавните и общинските служители, съдиите, депутатите и сенаторите, губернаторите, членовете на правителството, служителите на Пенсионния фонд, Централната банка, прокурорите в Русия да публикуват публичноо декларации за доходите си ежегодно. Това съобщи "Интерфакс".

Инициативата беше внесена в Държавната дума на 10 декември от група депутати, включваща членове на всички фракции, водени от Василий Пискарев, председател на антикорупционната комисия на Думата.

Сега депутатите и държавните служители ще бъдат задължени да предоставят информация за доходите и имуществото си при постъпване на държавна служба, преместване на друга длъжност или от едно ведомство в друго и при включване във федералния кадров резерв. Тази информация ще се изисква и при сключване на сделки, чиято стойност надвишава общия доход на длъжностното лице и неговото семейство за три години.

Твърди се, че годишното подаване на декларации ще бъде заменено от непрекъснат автоматизиран мониторинг за борба с корупцията чрез руската държавната система "Посейдон".

Досега държавните служители в Русия подаваха декларации за доходи и разходи за себе си, както и за своите съпрузи и непълнолетни деца. Те трябваше да подават информацията ежегодно до 1 април. В края на 2022 г. Владимир Путин подписа указ, с който се забранява публикуването на подобна информация на уебсайтовете на държавни агенции и медии по време на периода на "специалната военна операция".

Комунистите в Русия - против

"На практика елиминираме публичната информация за длъжностните лица, предоставяна в медиите. Това ни отдалечава от публичната прозрачност, от една страна, и от механизмите за борба с корупцията, от обществения интерес в самата борба с корупцията. Ако не се борим с корупцията с цялото общество, а не само с правоохранителните органи, тогава няма да има голям напредък", заяви депутатът от Руската комунистическа партия на Руската федерация Алексей Курини, цитиран от журналистката Фарида Рустамова.

Дмитрий Вялкин, член на "Единна Русия" (партията на руския диктатор Владимир Путин), отговори, заявявайки, че тези, които са недоволни от измененията, могат сами да публикуват декларациите си, и ги обвини, че просто се опитват да изглеждат честни. Според него журналистите и обществеността не трябва да се борят с корупцията - правоохранителните органи ще се занимават с нея, а Вяткин нарече публикуването на декларациите на длъжностните лица "забавление на обществото".