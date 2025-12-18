Лукашенко: "Орешник" вече е на бойно дежурство в Беларус

Беларуският президент Александър Лукашенко обяви, че ракетната система "Орешник" вече е в Беларус. "Първите позиции за ракетната система "Орешник" са оборудвани. Тя е при нас от вчера и влиза на бойно дежурство", каза Лукашенко в обръщение към нацията и Народното събрание, което бе излъчено от пресслужбата на беларуската президентска администрация.

"Орешник" е експериментална балистична ракетна система със среден обсег. Руските въоръжени сили я използваха за първи път през ноември 2024 г., като нанесоха ракетен удар по Днипро.

Владимир Путин твърди, че ако ракетите "Орешник" бъдат използвани масово, силата на удара щяла да бъде "сравнима с използването на ядрени оръжия".

