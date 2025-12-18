Русия удари мост в Одеса, три деца останаха без майка (ВИДЕО)

Руската армия нанесе удар по мост в Одеска област, загина жена, а три деца са ранени. При нападението са използвани дронове, един от които е уцелил автомобил. В него са се намирали жена и три деца. Майката е получила тежки травми и е починала в линейката. Децата са доставени в болница с различни наранявания и в шок. Лекарите им оказват необходимата помощ.

Началникът на областната военна администрация на Одеса Олег Кипер коментира, че това е "поредното цинично престъпление на Русия - удар по мирни хора." Той допълни, че препоръчва на водачите да избягват движението по моста край с. Маяки. Руската армия вече три пъти е атакувал участъка.

Припомняме, че през нощта на 17 срещу 18 декември далекобойни дронове на Центъра за специални операции „Алфа“ към Службата за сигурност на Украйна (СБУ) са нанесли успешни удари срещу руски компоненти за противовъздушна отбрана на военното летище "Белбек" на окупирания Кримски полуостров. С това се похвалиха от СБУ в своя Telegram канал. Поразени са няколко важни елемента от военната техника на руските сили, твърди службата в съобщението си. Според СБУ са ударени два комплекса за радарно откриване с голям обсег "Небо-СВУ". Цената на всеки от тях е около 60-100 милиона долара.

Поразен е радар 92N6, който е компонент на противовъздушната ракетна система С-400 "Триумф". Цената на такъв радар за вътрешния пазар е 30 милиона долара, а тази за износ - 60 милиона долара.

Противовъздушна ракетна система "Панцир-С2" също е била атакувана успешно, твърди СБУ, като добавя, че очакваната цена за вътрешния пазар е 12 милиона долара, а експортната цена е 19 милиона долара.

