Взривове в окупираните земи: Какво е ударено в Крим и Мариупол? (ВИДЕО)

Изглежда, че окупираният от Русия полуостров Крим отново е обект на нападение. Около 12 ч. на 12 юли в Севастопол са били активирани сирени за въздушна тревога, съобщават местни жители.

Малко по-късно местният Telegram канал "Кримски вятър" написа: "Нещо гърми в Перевалне, където е базирана 126-а бригада за брегова отбрана на Руския черноморски флот". Селото се намира в южната част на Крим, на югоизток от Симферопол и на североизток от Севастопол.

Все още няма информация дали става въпрос за удар, или за работа на противовъздушната отбрана.

Местни жители съобщават и за експлозии в друга окупирана от руснаците територия. Става въпрос за град Мариупол в Донецка област.

Има съобщения в украинските медии, че поразената цел е военно летище. Според каналите в Telegram на руските военни блогъри ударът е нанесъл щети по жилищни сгради.

Няма официална информация за жертви и щети.

Occupied Mariupol. Air defense was reportedly active according to local channels. Smoke rises. pic.twitter.com/AAcwTEhOAn