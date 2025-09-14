Взривовете в Ленинградска област: Украйна е атакувала ключовите железопътни линии (ВИДЕО)

Два влака дерайлираха днес сутринта в два различни района на руската Ленинградска област, в западната част на страната. Машинистът на единия от влаковете загина, а железопътният трафик беше нарушен, обяви областният управител Александър Дрозденко, предаде Франс прес. Двата инцидента станаха няколко часа след експлозия вчера късно вечерта на взривно устройство в участък на железопътна линия в западната Орловска област, при което загинаха трима души.

Първият влак е дерайлирал днес близо до гара Семрино в окръг Гачина в Ленинградска област и там е в ход спасителна операция, уточни Дрозденко. Той поясни, че локомотивът е излязъл от релсите и е загинал машинистът, който се е оказал заклещен в кабината. Вторият влак, който е дерайлирал, е бил товарен с 15 вагона-цистерни. Той е дерайлирал по на юг от първото дерайлиране. Жертви няма, добави Дрозденко.

По-късно „РБК-Украина“ обяви, че атаката е осъществена от Генералния щаб на Министерството на отбраната и Специалните оперативни сили на Украйна. „Тези железопътни линии са от критично значение за логистиката на снабдяването на окупационните войски в Хайковска и Сумска област. В резултат на разрушаването на железопътната инфраструктура в тези участъци руснаците ще изпитат значителни затруднения в логистиката, което от своя страна ще се отрази съществено на способността им да провеждат активни действия срещу украинските сили за отбрана“, подчертава неназованият в статията източник на ГУР.

Губернаторът на Орловска област Андрей Кличков съобщи на 13 септември, че при проверка на железопътните релси на участъка Малоархангелск – Глазуновка са открити взривни устройства. При взривяването на една от бомбите загинаха двама служители на Росгвардия, а друг получи тежки наранявания и по-късно почина в болницата. Към сутринта на 14 септември заради инцидента са закъснели 17 пътнически влака.

От своя страна губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко съобщи, че в нощта на 14 септември в Лужския район на участъка Строганово – Мшинская е станала авария с излизане от релсите на тепловоз, към който са били прикачени 15 празни цистерни – украинската страна твърди, че цистерните са били пълни с гориво. Няма пострадали. Разследването разглежда възможността за диверсия. В друг район на Ленинградска област също е дерайлирал единичен локомотив – при този инцидент е загинал машинистът.

Руската железопътна мрежа на няколко пъти беше засегната от дерайлирания, взривове и пожари, които руските власти приписват на украински саботаж.

Взрив и във влак край Киев

Същевременнно бе съобщено, че причината за повредата на железопътната линия в Киевска област е детонация на боеприпаси във влак, превозващ военен товар, съобщават от Генералния щаб на Украйна. Личният състав не е пострадал в резултат на експлозията. На мястото продължават да се ликвидират последствията от детонацията.