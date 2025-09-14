Войната в Украйна:

Взривовете в Ленинградска област: Украйна е атакувала ключовите железопътни линии (ВИДЕО)

14 септември 2025, 15:40 часа 337 прочитания 0 коментара
Взривовете в Ленинградска област: Украйна е атакувала ключовите железопътни линии (ВИДЕО)

Два влака дерайлираха днес сутринта в два различни района на руската Ленинградска област, в западната част на страната. Машинистът на единия от влаковете загина, а железопътният трафик беше нарушен, обяви областният управител Александър Дрозденко, предаде Франс прес. Двата инцидента станаха няколко часа след експлозия вчера късно вечерта на взривно устройство в участък на железопътна линия в западната Орловска област, при което загинаха трима души.

Още: Украйна взриви ключова инфраструктура в Русия (ВИДЕО)

Първият влак е дерайлирал днес близо до гара Семрино в окръг Гачина в Ленинградска област и там е в ход спасителна операция, уточни Дрозденко. Той поясни, че локомотивът е излязъл от релсите и е загинал машинистът, който се е оказал заклещен в кабината. Вторият влак, който е дерайлирал, е бил товарен с 15 вагона-цистерни. Той е дерайлирал по на юг от първото дерайлиране. Жертви няма, добави Дрозденко.

По-късно „РБК-Украина“ обяви, че атаката е осъществена от Генералния щаб на Министерството на отбраната и Специалните оперативни сили на Украйна. „Тези железопътни линии са от критично значение за логистиката на снабдяването на окупационните войски в Хайковска и Сумска област. В резултат на разрушаването на железопътната инфраструктура в тези участъци руснаците ще изпитат значителни затруднения в логистиката, което от своя страна ще се отрази съществено на способността им да провеждат активни действия срещу украинските сили за отбрана“, подчертава неназованият в статията източник на ГУР.

Още: Лоша новина за руската армия: Какво е унищожено в завода за барут "Еластик"? (ВИДЕО)

Губернаторът на Орловска област Андрей Кличков съобщи на 13 септември, че при проверка на железопътните релси на участъка Малоархангелск – Глазуновка са открити взривни устройства. При взривяването на една от бомбите загинаха двама служители на Росгвардия, а друг получи тежки наранявания и по-късно почина в болницата. Към сутринта на 14 септември заради инцидента са закъснели 17 пътнически влака.

От своя страна губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко съобщи, че в нощта на 14 септември в Лужския район на участъка Строганово – Мшинская е станала авария с излизане от релсите на тепловоз, към който са били прикачени 15 празни цистерни – украинската страна твърди, че цистерните са били пълни с гориво. Няма пострадали. Разследването разглежда възможността за диверсия. В друг район на Ленинградска област също е дерайлирал единичен локомотив – при този инцидент е загинал машинистът.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Още: Взрив в най-големия завод за сода бикарбонат в Русия, десетки пострадали (СНИМКИ, ВИДЕО)

Руската железопътна мрежа на няколко пъти беше засегната от дерайлирания, взривове и пожари, които руските власти приписват на украински саботаж.

Взрив и във влак край Киев

Същевременнно бе съобщено, че причината за повредата на железопътната линия в Киевска област е детонация на боеприпаси във влак, превозващ военен товар, съобщават от Генералния щаб на Украйна. Личният състав не е пострадал в резултат на експлозията. На мястото продължават да се ликвидират последствията от детонацията.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
влак Русия Киев взрив война Украйна ГУР
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес