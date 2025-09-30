Войната в Украйна:

За пореден път се включихме във военно учение в тясна координация с румънската армия

Военнослужещи от 101-ви алпийски полк от Сухопътните войски на България участват в международното учение „Sarmis 25” в Румъния. Началото на подготовката бе дадено с откриваща церемония в град Брашов на 29 септември. Учението, което се провежда в Карпатите, ще продължи до 10 октомври. В него участват военнослужещи от осем страни – Белгия, България, Люксембург, Полша, Португалия, Румъния, Чехия и Турция.

Българските военни отработват бойни действия в градски условия

Военнослужещите от 101-ви алпийски полк са интегрирани в състава на румънската рота. "Това подчертава високата степен на оперативна съвместимост и сътрудничество между въоръжените сили на двете държави", съобщават от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Днес, 30 септември, в рамките учението бе отработено водене на бойни действия в градски условия.

Снимка: Министерство на отбраната

Предишното учение с Румъния

По-рано през септември екипажи на МиГ-29 от Трета авиационна база в Граф Игнатиево и F-16 на румънските военновъздушни сили изпълниха успешно "всички процедури за контрол на въздушното пространство" при изпълнение на мисията „Air Policing“ в рамките на летателно учение „Blue Bridge - 2025“. В съвместната тренировка се осъществяваше приемането и предаването на "самолет нарушител", пресичащ въздушните граници на двете страни. Тази роля изпълни военнотранспортен самолет C-27 J Spartan от 16-а авиационна база в София.

Учението „Blue Bridge“ е ежегодна тренировка на силите и средствата на военновъздушните сили на България и Румъния за координация и оперативно взаимодействие при провеждане на трансгранични операции по контрол над въздухоплаването и охраната на въздушното пространство.

Ученията се проведоха седмица след като най-малко 19 руски дрона нахлуха в полското небе при най-голямата провокация на Москва спрямо НАТО от началото на войната в Украйна.

