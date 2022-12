За последното денонощиe руските сили са обстрелвали десетки украински градове

"В Херсонското направление противникът продължава да обстрелва с артилерия населените места по десния бряг на река Днепър", се казва в съобщението. Украинските сили са предприели атаки срещу почти 20 руски цели, съобщават от ВСУ.

The moment of yesterday's arrival at the regional clinical hospital in #Kherson Is Konashenkov going to talk about military facilities at the briefing again? pic.twitter.com/ibNug4GrlK

Трима руски военнослужещи бяха убити по-рано днес от падащи отломки на украински дрон, който беше свален, докато атакуваше база в руската Саратовска област. Вчера Путин отново заяви, че е отворен за преговори, и обвини Украйна и западните ѝ съюзници, че не участват в разговорите - позиция, която САЩ преди това отхвърлиха като позициониране предвид непрестанните руски атаки.

Съветникът на украинския президент Володимир Зеленски отговори, че Путин трябва да се върне към реалността и да признае, че Русия е тази, която не иска преговори. По-рано днес украинските военни съобщиха, че през предходните 24 часа руските сили са обстрелвали десетки градове в Луганска, Донецка, Харковска, Херсонска и Запорожка област.

"Русия еднолично нападна Украйна и убива граждани", написа съветникът Михайло Подоляк в Twitter. "Русия не иска преговори, но се опитва да избегне отговорността".

Mikhailo #Podolyak, advisor to the head of the Ukrainian presidential office, believes that #Iran plans to increase drone deliveries to #Russia.



Podolyak called for the liquidation of Iranian drone factories and the arrest of Iranian drone suppliers. pic.twitter.com/jOFoC3IT84