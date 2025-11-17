Спорт:

За първи път в Европа: Британски самолетоносач е поставен под прякото командване на НАТО

17 ноември 2025, 11:30 часа
Британски самолетоносач бе поставен под командването на НАТО, което се случва за първи път в Европа. Самолетоносачът на Кралския флот „Принца на Уелс“, един от двата в експлоатация, с изтребители Ф-35 на борда си, в момента участва в учение на НАТО в Средиземно море, обяви британският министър на отбраната Джон Хийли. Това означава, че за първи път НАТО ще разполага с ударна авионосна група под свое командване - група кораби, включваща „Принца на Уелс“, кораби за поддръжка и модерна флотилия от изтребители Ф-35. 

Изтребителите Ф-35 вече участват в съвместно учение с италиански изтребители, наречено „Фoлкън Страйк“. Хийли заедно с външния министър Ивет Купър ще посетят Италия, за да отбележат събитието на борда на самолетоносача, предаде Пи Ей Мидия/ДПА, цитирани от БТА.

Поставянето на ударната група под командването на НАТО е пример за плана на Великобритания „НАТО на първо място“, изложен в Стратегическия преглед на отбраната по-рано тази година, заяви Хийли.

Този план предвижда Обединеното кралство да се подготви за война и да съсредоточи подготовката си в Европа, както и да заздрави с оръжия съвместните сили на Алианса.

Хийли и Купър ще разговарят с италианския министър на отбраната Гуидо Крозето и министъра на външните работи Антонио Таяни като основна тема ще бъдат хибридните атаки на Русия срещу Стария континент.

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
