За първи път в Европа: Британски самолетоносач е поставен под прякото командване на НАТО

Британски самолетоносач бе поставен под командването на НАТО, което се случва за първи път в Европа. Самолетоносачът на Кралския флот „Принца на Уелс“, един от двата в експлоатация, с изтребители Ф-35 на борда си, в момента участва в учение на НАТО в Средиземно море, обяви британският министър на отбраната Джон Хийли. Това означава, че за първи път НАТО ще разполага с ударна авионосна група под свое командване - група кораби, включваща „Принца на Уелс“, кораби за поддръжка и модерна флотилия от изтребители Ф-35.

Изтребителите Ф-35 вече участват в съвместно учение с италиански изтребители, наречено „Фoлкън Страйк“. Хийли заедно с външния министър Ивет Купър ще посетят Италия, за да отбележат събитието на борда на самолетоносача, предаде Пи Ей Мидия/ДПА, цитирани от БТА.

Поставянето на ударната група под командването на НАТО е пример за плана на Великобритания „НАТО на първо място“, изложен в Стратегическия преглед на отбраната по-рано тази година, заяви Хийли.

Още: Китай въвежда най-новия си самолетоносач в експлоатация: С него може да стигне отвъд териториалните си води

Този план предвижда Обединеното кралство да се подготви за война и да съсредоточи подготовката си в Европа, както и да заздрави с оръжия съвместните сили на Алианса.

Хийли и Купър ще разговарят с италианския министър на отбраната Гуидо Крозето и министъра на външните работи Антонио Таяни като основна тема ще бъдат хибридните атаки на Русия срещу Стария континент.

Готви ли се за атака: Тръмп изпрати най-големия самолетоносач край бреговете на Венецуела