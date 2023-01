За Риши Сунак Брезкит донесъл свободи на Великобритания

"През 2016 г. британският народ гласува за напускане на ЕС, а преди 3 години проведохме този исторически вот. Оттогава направихме огромни крачки в овладяването на тези свободи на Брекзит", пише Сунак.

Думите на Сунак за Брезкит бяха във връзка с първите му 100 дни като министър-председател. "Ние намаляваме бюрокрацията за бизнеса, издигаме нивото чрез нашите свободни пристанища и проектираме наша собствена, по-справедлива земеделска система, за да защитим британската провинция", хвали се още британският премиер. ОЩЕ: Риши Сунак официално стана премиер: Какво обеща в първата си реч? (ВИДЕО)

Той отчита, че това е само началото на планове му за отприщване на растеж и просперитет. "Аз съм решен да гарантирам, че ползите от Брекзит ще продължат да овластяват общностите и бизнеса в цялата страна", смята Сунак. ОЩЕ: Все повече британци смятат, че Брекзит е бил грешка

