Войната в Украйна:

Забрана за продажба на алкохол и вейпове: Руски регион подготви мерки за по-дълъг живот

15 октомври 2025, 07:10 часа 397 прочитания 0 коментара
Забрана за продажба на алкохол и вейпове: Руски регион подготви мерки за по-дълъг живот

Един от руските региони - Република Алтай - се готви да наложи строги ограничения на консумацията на алкохол. Вече са обсъдени мерки, включващи забрана за продажба на алкохол през почивните дни и празниците. Това става ясно от съобщение на областния управител Андрей Турчак в официалния му канал в Телеграм.

Защо се стига до мерките? Според Турчак, руското здравно министерство бие тревога по темата с продължителността на живота в Алтай и демографската ситуация. "Смъртността в републиката е надвишила раждаемостта от миналата година. Основните причини са външни, включително катастрофи заради шофиране в пияно състояние, натравяния с алкохол, както и медицински причини - болести като различни видове рак".

Още: Алкохолът като оръжие: Мит или реалност е алкохолизмът на руснаците

Какви са подготвените мерки

  1. Пълна забрана на магазините за алкохол и продажбата на дребно на алкохол в жилищни сгради и в близост до детски градини и училища. "Ще предложим на магазините, които в момента продават алкохол в жилищни сгради и в близост до училища, да преминат към продажба на хранителни стоки. Подобни примери има в регионите на Русия и те работят", казва Турчак
  2. Ограничаване на работното време на обектите за продажба на алкохол през делничните дни от 11:00 до 19:00 часа, а в петък - до 16:00 часа. Пълна забрана на продажбата на алкохол през почивните дни и празниците.
  3. Забрана за открито излагане на алкохол и тютюн в зоната на касите за плащане.
  4. Затваряне на определен тип заведения, където предимно се пие - не може да има такива в жилищни райони.
  5. Пълна забрана за продажба на смеси за пушене, вейпове и техните компоненти. Тази мярка скоро ще бъде разгледана от Държавната дума, след като бъде приета там, ще влезе в сила и в Алтай.

Турчак уточнява, че съответните инициативи ще бъдат внесени за разглеждане на следващото заседание на правителството на републиката.

Още: Разходите се увеличават: Колко харчи българинът за храна, цигари и алкохол?

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Алкохол Русия Алтай демографска криза Русия вейпове
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес