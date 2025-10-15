Забрана за продажба на алкохол и вейпове: Руски регион подготви мерки за по-дълъг живот

Един от руските региони - Република Алтай - се готви да наложи строги ограничения на консумацията на алкохол. Вече са обсъдени мерки, включващи забрана за продажба на алкохол през почивните дни и празниците. Това става ясно от съобщение на областния управител Андрей Турчак в официалния му канал в Телеграм.

Защо се стига до мерките? Според Турчак, руското здравно министерство бие тревога по темата с продължителността на живота в Алтай и демографската ситуация. "Смъртността в републиката е надвишила раждаемостта от миналата година. Основните причини са външни, включително катастрофи заради шофиране в пияно състояние, натравяния с алкохол, както и медицински причини - болести като различни видове рак".

Какви са подготвените мерки

Пълна забрана на магазините за алкохол и продажбата на дребно на алкохол в жилищни сгради и в близост до детски градини и училища. "Ще предложим на магазините, които в момента продават алкохол в жилищни сгради и в близост до училища, да преминат към продажба на хранителни стоки. Подобни примери има в регионите на Русия и те работят", казва Турчак Ограничаване на работното време на обектите за продажба на алкохол през делничните дни от 11:00 до 19:00 часа, а в петък - до 16:00 часа. Пълна забрана на продажбата на алкохол през почивните дни и празниците. Забрана за открито излагане на алкохол и тютюн в зоната на касите за плащане. Затваряне на определен тип заведения, където предимно се пие - не може да има такива в жилищни райони. Пълна забрана за продажба на смеси за пушене, вейпове и техните компоненти. Тази мярка скоро ще бъде разгледана от Държавната дума, след като бъде приета там, ще влезе в сила и в Алтай.

Турчак уточнява, че съответните инициативи ще бъдат внесени за разглеждане на следващото заседание на правителството на републиката.

