17 август 2025, 14:33 часа 265 прочитания 0 коментара
Разходите се увеличават: Колко харчи българинът за храна, цигари и алкохол?

Българите вече харчат 30% от доходите си за храна и безалкохолни напитки, сочат актуалните данни на Националния статистически институт (НСИ). Средно на човек от домакинство се падат по 951 лева разходи за храна за тримесечие - това е с 14% повече спрямо същия период на миналата година. Данните са за второто тримесечие на 2025 г. - тоест от април до юни включително.

Доходите на домакинствата

Тримесечният общ доход средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2025 г. е 3620 лв. и нараства с 12.6% спрямо същия период на 2024 година.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е доходът от работна заплата (58.3%), следван от доходите от пенсии (28.3%) и от самостоятелна заетост (7.6%). Спрямо второто тримесечие на 2024 г. относителният дял на дохода от работна заплата се увеличава с 2.1 процентни пункта, от самостоятелна заетост - с 0.3 процентни пункта, а от пенсии намалява с 0.8 процентни пункта.

В номинално изражение през второто тримесечие на 2025 г. - в сравнение със същото тримесечие на 2024 г. - доходите средно на лице от домакинство по източници се променят, както следва:

  • от работна заплата нарастват от 1808 на 2110 лв. (с 16.7%);
  • от самостоятелна заетост се увеличават от 235 на 275 лв. (със 17.0%);
  • от пенсии се увеличават от 935 на 1023 лв. (с 9.4%);
  • от социални обезщетения и помощи намаляват от 71 на 55 лв. (с 22.0%).

Разходите на домакинствата

Тримесечният общ разход средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2025 г. е 3157 лв. и се увеличава с 11.7% спрямо същия период на предходната година. Това означава, че разликата със средния общ доход е +463 лв.

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна и безалкохолни напитки (30.1%), следвани от разходите за данъци и социални осигуровки (15.9%), за жилище (14.7%), за транспорт и съобщения (11.0%).

Увеличили са се и разходите за алкохол и цигари - с 18.5% - и вече са 130 лева за тримесечие.

Увеличение се наблюдава и при средствата, които българите харчат за свободно време и култура - с близо 20%.

Снимка: БГНЕС

Като абсолютни стойности през второто тримесечие на 2025 г. - в сравнение със същото тримесечие на 2024 г. - средно на лице от домакинство разходите по видове се променят, както следва:

  • за храна и безалкохолни напитки нарастват от 835 на 951 лв. (с 13.9%);
  • за алкохолни напитки и цигари се увеличават от 109 на 130 лв. (с 18.5%);
  • за облекло и обувки нарастват от 112 на 113 лв. (с 0.4%);
  • за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) се увеличават от 397 на 463 лв. (с 16.7%);
  • за здравеопазване намаляват от 181 на 167 лв. (със 7.9%);
  • за транспорт и съобщения нарастват от 325 на 349 лв. (със 7.4%);
  • за свободно време, културен отдих и образование се увеличават от 170 на 204 лв. (с 19.8%);
  • за данъци и социални осигуровки се увеличават от 418 на 500 лв. (с 19.5%).

През второто тримесечие на 2025 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 99.7%, а делът на дохода от натура - 0.3%.

Потребление на домакинствата

Най-голямо е увеличението в потреблението на зеленчуци - от 20.2 на 21.0 кг, на месо - от 10.1 на 10.7 кг, на плодове - от 12.0 на 12.4 кг, и на кисело мляко - от 7.2 на 7.6 килограма.

Намаление има при потреблението на сирене - от 2.9 на 2.7 кг, и на олио - от 2.5 на 2.3 литра.

Без промяна остава потреблението на месни произведения и картофи, гласят данните на НСИ.

