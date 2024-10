Задържаха 6 жени, опитали да внесат нелегално в Турция над 18 килограма злато (ВИДЕО)

Шест жени от Узбекистан бяха задържани на летището в турския град Измир. Те са опитали да внесат нелегално в страната над 9 килограма злато на стойност 1,5 милиона долара.

At the Turkish airport, 6 Uzbek women were detained trying to smuggle in more than 9 kilograms of gold worth 1.5 million dollars.



The gold bars were extracted from the women's genitals after surgical intervention.