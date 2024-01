Загубите на Русия в танкове и БТР-и в Украйна: Хиляди, според британското разузнаване

СНИМКА: Украински генщаб

Новината идва на фона на констатацията на британското разузнаване, че дотук във войната в Украйна Русия е загубила над 7000 военни бронирани превозни средства. Става въпрос за около 2600 танка и около 4900 други бронирани превозни средства (БТР-и, бронирани машини на пехотата и т.н.).

Руснаците обаче "напредват" - през 2023 година са загубили с около 40% по-малко бронирана техника, отколкото през 2022 година, смята британското разузнаване. Основните причини – украинската лятна контраофанзива и това, че доста по-често руското командване прибягва до пехотни атаки, без подкрепа на бронирани машини.

От октомври 2023 година насам обаче, когато Русия премина в нападение, загубите ѝ растат – до 365 танка и до 700 други бронирани машини оттогава. Но британците смятат, че Русия все още може да праща на бойното поле по 100 танка месечно, което компенсира загубите ѝ: Руснаците ударно вадят стари танкове заради войната в Украйна

Британските оценки на руските загуби отговарят на статистиката на Oryx (2678 загубени танка, от които 1753 унищожени, 541 пленени, 235 изоставени, 149 повредени) – там се документира всяка загуба на военна техника във войната в Украйна, като се вписва съответната загуба само на база снимки и видеа, които са геолокализирани и има активна препратка (линк) към всеки един кадър за всяка една потвърдена загуба. Според Oryx, до момента Русия е загубила и 24 изтребителя Су-34 и общо 102 военни самолета (94 унищожени, 8 повредени): Attack On Europe: Documenting Russian Equipment Losses During The Russian Invasion Of Ukraine

Що се отнася до украинските загуби на бронирана техника, от началото на войната те са 736 танка (491 унищожени, 130 пленени, 63 повредени и 52 изоставени). Украйна е загубила и 79 военни самолета (77 унищожени, 1 повреден и 1 пленен): Attack On Europe: Documenting Ukrainian Equipment Losses During The Russian Invasion Of Ukraine

