Гросмайсторски ход от Наско Сираков! Левски спазари нов бранител без трансферна сума

Българският футболен гранд Левски ще успее да привлече северномакедонския национал Никола Серафимов като свободен агент! Това стана ясно, след като преди минути от унгарския клуб Фехервар съобщиха, че са разтрогнали договора с играчи при взаимно съгласие. Така "сините" ще могат да вземат Серафимов без трансферна сума, което ще бъде четвъртият свободен трансфер за клуба след привличането на свободните агенти Радослав Кирилов, Мазир Сула и Мартин Луков.

Левски взима Никола Серафимов като свободен агент

От Фехервар информираха, че договорът на Серафимов е прекратен по начин, щадящ бюджета на клуба, който се състезава във второто ниво на унгарския футбол. Ръководството на клуба призна, че е направило опити да продаде правата му, но след като не е получило оферти за него, е преценило да разтрогне контракта с него. Предполага се, че защитникът, който е национал на Северна Македония, вече е преминал медицински прегледи в Левски и предстои да бъде официално представен от "сините".

Още: Левски взима новия алжирец за два пъти по-малко пари от очакваното

Ето какво написаха от Фехервар на официалния си сайт: "Не бяха получени оферти за закупуване на Никола Серафимов, затова се споразумяхме със защитника да прекратим договора му по начин, който би спестил бюджета ни."

Н"ашият клуб наскоро се опита да продаде правата за игра на Никола Серафимов срещу трансферна сума, но не получихме оферта за закупуване на 26-годишния централен защитник. След това успяхме да се споразумеем с играча за взаимно съгласие за прекратяване на договора при благоприятни условия, които щадят бюджета на клуба, в резултат на което високата заплата на футболиста във втора дивизия вече няма да натоварва бюджета на Видеотон ФК Фехервар.

Благодарим на Никола Серафимов (който подсили отбора ни в продължение на три години между 2022 и 2025 г.) за работата му за нашия клуб и подхода му към настоящата ситуация и му желаем продължаващ успех в кариерата му!"

Още: "Сираков е собственик на Левски по неволя. Спаси клуба въпреки предателствата"