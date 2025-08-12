Войната в Украйна:

АИКБ подкрепя реформите в учебните планове

12 август 2025, 16:20 часа 281 прочитания 0 коментара
АИКБ подкрепя реформите в учебните планове

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) изразява своята категорична подкрепа за предложените от Министерството на образованието и науката (МОН) реформи в учебните планове в гимназиална степен, насочени към осигуряване на повече учебни часове по основните общообразователни предмети. Това се казва в писмо, получено днес в БТА, на председателя на Управителния съвет на АИКБ Румен Радев до министъра на образованието и науката Красимир Вълчев във връзка с разработеното и публикувано в края на юли от МОН предложение за промяна в учебните планове в гимназиална степен.

"Подкрепяме напълно и приемаме като особено важна стъпка увеличаване на часовете по български език и литература, математика, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование, физика и астрономия, география и икономика, история и цивилизации, както и гражданско образование. Развитието на икономиката в момента изисква децата да притежават широк кръг от комплексни умения, базирани на повече компетентности и отговарящи на съвременните реалности. Повишеният брой часове в гимназиален етап по математика, български език и литература, природни и обществени науки ще повиши качеството на образованието, ще стимулира учениците да инвестират повече усилия и ще гарантира, че ще разполагат с необходимите компетенции за професионална реализация", се посочва в писмото.

Новите рамкови учебни планове за професионално образование, предложени от МОН, обричат туристическия бизнес, съобщиха вчера от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация. С предвидените промени се намаляват практическите часове в горните гимназиални класове и в резултат ще се намали качеството на образованието, а оттам и на подготвените кадри за сектора, подчертаха тогава от организацията и поискаха обемът на часовете по професионална подготовка по туризъм да бъде запазен или дори увеличен.

Още: Проучване: 2/3 от фирмите готови да работят с еврото

На всеки 5 години МОН ще обновява учебните програми за професионалните направления

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
работодатели АИКБ учебни планове информация 2025
Още от Икономика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес