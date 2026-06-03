Закана на Армения да стъжни военно живота на пратени от Путин арменци да гласуват срещу Пашинян

Армения се закани да изпрати на военно обучение избиратели, които Русия докарва с организиран транспорт (самолетни чартъри), за да гласуват срещу сегашната арменска власт на предстоящите редовни парламентарни избори в страната. Заканата излезе от устата на арменския министър на икономиката Кеворг Папоян, предаде беларуската опозиционна медия NEXTA. Изборите ще се проведат на 7 юни, неделя - Още: По стара българска рецепта: Русия действа ударно да купи изборите в Армения

"Много се радвам за пристигането на тези граждани. Първо, защото нашите анкети показват, че по-голямата част от тези хора ще гласуват за нас (управляващата партия "Граждански договор"). И второ, ние имаме нужда от тези хора, тъй като в момента тече задължителен военен набор. Това ще ни бъде много полезно - от тези 100 000 души ще изпратим 30 000 или 40 000 на военна подготовка", каза Папоян в отговор на журналистически въпрос, предаде Mezha.net. От 1 юни по граничните пунктове на Армения, включително летищата, започнаха засилени проверки на документи. А военното обучение, за което Папоян говори, е 25-дневно, в специално организирани за целта лагери.

Освен че в Телеграм се появиха съобщения за организация на чартъри, Reuters също публикува материал, според който Русия иска да изпрати около 100 000 живеещи на руска територия арменци да гласуват срещу Пашинян. Социологическите проучвания преди изборите сочат, че той може да спечели конституционно мнозинство - Още: Седмица преди вота в Армения: Пашинян убедително води, в Русия са бесни, отказват даже коняк

Кремъл се опитва да попречи на Пашинян да остане на власт поради поетия от него курс Армения да се обвърже с ЕС и дори да влезе в Съюза. Преди изборите в Армения, Русия въведе ограничения върху арменския внос. Росселхознадзор разшири забраните си - списъкът със забрани за внос от Армения вече включва ябълки, круши, картофи, патладжани и сушени плодове. В резултат на това Армения пренасочва износа си към Европа. Премиерът Пашинян заяви, че първите доставки вече са отишли ​​в ЕС - рози и зеленчуци. Властите търсят нови пазари и обещават компенсации за загубите на фермерите.

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