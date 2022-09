Започна погребението на кралица Елизабет II (СНИМКИ)

Около 2000 души, сред които държавни глави и монарси от целия свят, се събраха в готическата катедрала, където Елизабет II бе коронована през 1953 г., за да отдадат последна почит на кралицата.

Церемонията ще продължи един час. След това ковчегът с тленните останки на кралицата ще бъде поставен на лафет и ще погегли към Уелингтънската арка, а зад него ще върви процесия, водена от кралското семейство.

Можете да гледате церемонията на живо тук.

At The King's request, the wreath contains foliage of Rosemary, English Oak and Myrtle (cut from a plant grown from Myrtle in The Queen's wedding bouquet) and flowers, in shades of gold, pink and deep burgundy, with touches of white, cut from the gardens of Royal Residences. pic.twitter.com/5RteIWahuW