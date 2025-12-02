Заради спад в рекламите: 600 души от RTL остават на улицата

Германската медийната група RTL ще съкрати около 600 работници заради спад на приходите от реклама. “Медиите преминават през дълбоки промени“, заяви главният изпълнителен директор на RTL Deutschland Стефан Шмитер. “За да останем успешни и конкурентоспособни в дългосрочен план, ние адаптираме RTL Deutschland още по-целенасочено към стрийминг бизнеса“, допълни той. Приходите от телевизионна реклама са намалели с 20% от 2019 г., посочва компанията. Броят на абонатите на стрийминг услугите на групата надхвърля 6,5 милиона, спрямо около 800 хиляди през 2019 г., предават германски медии, цитирани от БГНЕС.

RTL, със седалище в Люксембург, но с главен собственик германската медийна група Бертелсман, е работно място за 7 500 души в Германия.

Ще пострада качеството на новинарското съдържание

Германският съюз на журналистите предупреди, че съкращенията могат да повлияят на качеството на новинарското съдържание.

„Вероятно ще бъде трудно редакциите да поддържат сегашните стандарти с още по-малко персонал“, заяви лидерът на съюза Мика Бойстер, определяйки съкращенията като „катастрофа“ за засегнатите.

Новината идва на фона на консолидация на европейските медийни групи, стремящи се да се конкурират с Netflix и Amazon и техните огромни бюджети.

През септември италианската група MediaForEurope (MFE), собственост на семейството на Берлускони, придоби германския телевизионен оператор ProSiebenSat.1, а през юни RTL обяви планове за придобиване на Sky Deutschland.

