Украйна се похвали с удар по руски кораб, превозващ компоненти за дронове от Иран (СНИМКИ)

Украинските въоръжени сили са нанесли удар по морско пристанище в Астраханска област на Руската федерация, поразявайки кораб, превозващ компоненти за дронове "Шахед" от Иран. Това става ясно от съобщение на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна от тази сутрин, 15 август. Поразено е пристанище Оля, като атаката всъщност се е състояла вчера - 14 август. Изрично е посочено, че пристанището се използва от Русия като важен логистичен пункт за доставка на военни стоки от Ислямската република.

Удареният кораб “Port Olya 4” също е превозвал компоненти за "Шахед"-и и боеприпаси от Иран, отбеляза Генералният щаб.

"В рамките на намаляването на способността на врага да извършва въздушни удари, на 14 август подразделения на Специалните оперативни сили на Въоръжените сили на Украйна, в сътрудничество с други компоненти на Силите за отбрана, нанесоха удар по морското пристанище Оля (регион Астрахан на Руската федерация)“, се казва в официалното съобщение.

"В момента се изясняват резултатите от поражението", написаха от генщаба на украинската армия.

Руските власти не са коментирали официално. Руското министерство на отбраната и губернаторът на Астраханска област не съобщиха за никакви атаки с безпилотни летателни апарати в региона. В същото време местните канали писаха за обявяването на заплаха от атака с дронове в региона на сутринта на 15 август.

Какво се знае за пристанището?

Пристанище Оля е се намира на левия бряг на Каспийско море - в делтата на река Волга. То е един от ключовите логистични пунктове на международния транспортен коридор "Север-Юг", осигуряващ потока на стоки между Русия, страните от Каспийския басейн, Персийския залив, Южна Азия и Близкия изток.

Пристанището може да приема кораби от клас "река-море" и морски кораби с газене до 4,5 м. То има железопътни и пътни връзки с федералната мрежа. Основните товари са зърно, метали, строителни материали, контейнери, машини и оборудване, пише руският опозиционен Telegram канал ASTRA.

Руснаците изгубиха самолет Су-30

Украинският флот по-рано съобщи за прехваната комуникация, която показва, че руските сили са загубили връзка с изтребител Су-30СМ, опериращ югоизточно от Змийския остров в Черно море.

The Ukrainian Navy reports that a Russian Su-30SM was “lost “ while operating southeast of Snake Island. A search and rescue operation is underway. pic.twitter.com/cxhMshRG5a — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 14, 2025

Руснаците са започнали спасителна операция. Останки от самолета обаче са открити на повърхността на морето. Пилотите все още не са намерени.

