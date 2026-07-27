Путин проектира сила в морето на парад без кораби, сблъсък Украйна-Иран и голяма руска грешка в лятната офанзива (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин използва Деня на руския военноморски флот, за да демонстрира сила и да затвърди експанзивните си териториални претенции извън границите на Украйна. На 26 юли той заяви, че Русия, която вече пета година води пълномащабна война в съседната страна, а от 2014 г. окупира Крим и части от Донбас, не е започвала "никаква война" и че "няма агресия от страна на Русия". "Ние реагираме на действията на Украйна, която разпали военните действия с подкрепата на Запада", разгласи Путин един от основните кремълски наративи.

Putin:



We did not start any war, there is no aggression on the part of Russia.



We are responding to the actions of Ukraine, which has unleashed hostilities with the support of the West. pic.twitter.com/PzpUWB8ezh — Clash Report (@clashreport) July 26, 2026

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Той добави, че в западната част на Украйна имало земи, които Сталин е "подарил" на страната след Втората световна война. "Но той ги е подарил в рамките на една-единствена държава. Очевидно никога не му е хрумнало, че може да възникне ситуация като днешната. Между другото, сигурен съм, че рано или късно Украйна ще загуби тези западни земи. Това, което е принадлежало на Полша, Унгария и Румъния, в крайна сметка, от историческа гледна точка, ще се върне на мястото си. Имаше само един гарант на териториалната цялост на Украйна и това беше Русия. Но те сметнаха за необходимо, възможно и изгодно за себе си да обявят Русия за свой враг", заяви издирваният от Международния наказателен съд в Хага лидер на Кремъл, който удобно пропуска факта, че страната му всъщност разграбва земи от чужди държави и че режимът в Москва подпали т.нар. "сепаратизъм" в Източна Украйна, за да може да се отключи войната.

Putin:



In the western part of Ukraine, there are lands that Stalin gifted to Ukraine after WW2. Yes, it was Stalin who gifted those lands to Ukraine.



But he gifted them within the framework of a single state.



Apparently, it never occurred to him that a situation like today's… pic.twitter.com/G4RTh7lPWS — Clash Report (@clashreport) July 26, 2026

И още от добре познатата пропаганда на Путин: „Украйна търси своята идентичност. Но защо тя да се основава на нацизма и неонацизма?“.

🤡 "Ukraine is searching for its identity. But why should it be based on Nazism and neo-Nazism?" — Putin https://t.co/Hta2c0CWmW pic.twitter.com/jxVmvEvNei — NEXTA (@nexta_tv) July 26, 2026

Руският диктатор твърди, че властите в Украйна се борели за пари, които уж са откраднати от украинския народ и западните спонсори.

🤦‍♂️ Putin Is Back to Dividing Ukraine and Counting Other People's Money



The Russian dictator claimed that people in Ukraine are fighting over money allegedly stolen from the Ukrainian people and Western sponsors. He then repeated his claim that western regions of Ukraine were "a… pic.twitter.com/PcI1K5xXP9 — NEXTA (@nexta_tv) July 26, 2026

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Путин заяви, че руският военноморски флот играе жизненоважна роля за постигането на военните цели на страната в Украйна и е ключов елемент за осигуряването на глобалната сигурност на Русия. Той подчерта, че Земята на Франц Йосиф (в Северния ледовит океан) е руски архипелаг – група острови, населени изключително от военен персонал – и заяви, че Русия е започнала да възстановява присъствието си там в отговор на външната милитаризация и съперничеството със страната му в Арктика. Путин заяви, че Русия възнамерява да защити интересите си по Северния морски път, тъй като той преминавал предимно през руски териториални води, и че Русия също така ще гарантира сигурността на ексклава Калининград (между Полша, Литва и Балтийско море) с всички налични средства в случай на каквато и да е заплаха.

Putin:



We have never sought confrontation in the Arctic, but have instead invited others to work together in accordance with international law. pic.twitter.com/zJiNvmE1nA — Clash Report (@clashreport) July 26, 2026

Позоваванията на Путин към тези малки арктически острови и руските претенции към Северния морски път са част от продължаващите усилия на Кремъл да демонстрира руската сила в световен мащаб, като същевременно засилва териториалните си претенции извън Украйна, анализира американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

В същото време Денят на руския военноморски флот се оказа без... кораби. За втора поредна година големият парад в Санкт Петербург беше тихо отменен. Вместо това Путин се отби в Главната адмиралска канцелария, проведе видеоразговори с командирите на флота (на сигурно място на сушата), връчи медали за войната в Украйна и изрече обичайните фрази за „нанасяне на удари“ и могъщата ядрена триада.

No ships on Navy Day.



For the second year running, Russia’s big fleet parade in St. Petersburg was quietly shelved.



Instead, Putin popped by the Main Admiralty, took video calls from his fleet commanders (safely on land), handed out medals for the war in Ukraine, and delivered… pic.twitter.com/cVHBzuxuPS — Clash Report (@clashreport) July 26, 2026

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Вместо това Русия "впечатли" с нарисувана подводница на стена. Кремъл вече е изтрил гафа от официалните си уебсайтове, но интернет никога не забравя:

😂 Putin Embarrasses Himself on the World Stage Again! So-Called Navy Day Celebrated with a Painted Submarine on a Wall



"The cameraman is probably in Kolyma by now," users joked after watching the embarrassing footage.



The Kremlin has already scrubbed the blunder from its… pic.twitter.com/jnrqKeZrU4 — NEXTA (@nexta_tv) July 27, 2026

Иран заплаши Украйна

Иранският външен министър Абас Арагчи заплаши с ответни мерки, след като обвини Украйна, че е нанесла удар по ирански търговски кораб в Каспийско море, при което е загинал един моряк. Той определи това като нарушение на Устава на ООН и заяви, че Техеран няма да остави този инцидент без отговор. През уикенда Украйна съобщи, че е нанесла удари в Каспийско море по петролна платформа, по руски военен кораб и плавателни съдове, използвани за превоз на военни товари между Иран и Русия. Става въпрос за товарните кораби „Порт Оля 2“ и „Бегей“, казаха от Киев: Украйна удари руски военни и енергийни обекти в Каспийско море (ВИДЕО).

В задочен отговор на думите на Арагчи украинският лидер Володимир Зеленски заяви, че Иран и Северна Корея „вече са нападнали“ Украйна. Той припомни, че Техеран доставя на Русия технология за дронове „Шахед“ още от първите дни на пълномащабната инвазия. Поради това Киев счита действията на Ислямската република за пряко участие в агресията. „Без никакви сигнали, без никаква ескалация от наша страна, Иран започна да доставя оръжия“, заяви Зеленски в интервю за Sky News.

Той подчерта, че Украйна не се стреми да разширява конфликта. Обаче добави, че Киев разбира, че нито на Иран, нито на Северна Корея, чиито войски се сражават рамо до рамо с войските на Путин, може да се има доверие.

🚨 Zelensky says Iran and North Korea have "already attacked" Ukraine



According to the Ukrainian president, Tehran has been supplying Russia with Shahed drone technology since the first days of the full-scale invasion. Kyiv therefore considers this to be direct participation in… https://t.co/exOL9aBY29 pic.twitter.com/l4tGRo8bhr — NEXTA (@nexta_tv) July 27, 2026

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САЩ и Украйна подготвят почвата за "въздушно примирие"

Междувременно Reuters съобщи, позовавайки се на свои източници, че Украйна и Съединените щати обсъждат нови предложения за споразумение с Русия относно прекратяването на въздушните удари. Украински източник съобщава, че украински и американски представители са обсъдили предложението, което ще бъде представено на Москва като част от нова инициатива за възобновяване на мирните преговори.

Източникът посочва, че Украйна вече е отправяла към руския лидер Владимир Путин предложения за примирие, които обаче са били отхвърлени. Въпреки това някои официални лица смятат, че натискът върху руската икономика от продължаващите украински удари с дронове и ракети би могъл да смекчи позицията на Путин.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че е твърде рано да се коментират тези съобщения. „Не знаем доколко са достоверни тези съобщения или откъде идват. Това са вестникарски съобщения и нищо повече. Ето защо на този етап е преждевременно да ги коментираме", бяха точните му думи. "Чухме изявления, че може би са възможни някои нови формули. Все още трябва да научим повече за тях. И с течение на времето вероятно ще бъдат предложени някои формули или предложения. Какво ще се случи по-нататък, ще зависи от това доколко те съответстват на нашите интереси".

Footage shows a burning fuel tanker on a Russian train transporting fuel toward Russian-occupied Ukrainian territory. According to the report, the train was struck by a Ukrainian strike drone while carrying fuel intended for Russian forces in the occupied territories. #Ukraine pic.twitter.com/i8SV16efXG — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 26, 2026

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Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Вече 76 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 26 юли е имало 264 бойни сблъсъка спрямо 258 на 25 юли. Руснаците са хвърлили 317 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с около 90 повече спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 3028 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 100 надолу на дневна база. Руската армия е използвала 8884 FPV дрона, което е с около 740 по-малко спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

От Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) твърдят, че в Покровското направление са били спрени 32 руски пехотни атаки за денонощието. В направлението към Константиновка - откъм Торецк, североизточно от Покровск - е имало 18 руски пехотни атаки. Откъм Часов Яр, т.е. Краматорското направление, към Константиновка са извършени още 5 нападения. В направлението към Гуляйполе, Запорожка област, е имало 15 нападения. В Славянското направление е имало 20 руски пехотни атаки, а в съседното Лиманско - също 20. В Южнослобожанското направление в Харковска област са станали 11 сражения, гласи информацията на ВСУ.

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Според американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW), който следи изкъсо всяко движение по фронта на база на геолокализирани кадри, нито украинските сили, нито руските са отбелязали потвърден напредък на бойното поле на 26 юли.

Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в генщаба, направи анализ на направлението при Гуляйполе, като според него руската групировка „Изток“ продължава настъплението си към Орехов (Запорожка област) именно през Гуляйполското направление, но не успява да възстанови темпото на офанзивата. Въпреки че руското командване е съсредоточило значителни допълнителни сили, включително подразделения от други общовойскови армии, морската пехота и въздушнодесантните войски, напредъкът остава ограничен и се свежда до изтощителни тактически боеве.

Машовец отбелязва, че руската тактика е преминала основно към действия на малки щурмови групи, които се опитват да проникват в украинските бойни редове едновременно на множество участъци. Масирани атаки с бронетехника практически липсват, а вместо тях се използват мотоциклети, бъгита и леки автомобили за бързо придвижване на пехотата. Това носи ограничени тактически успехи, но води предимно до формирането на широка „сива зона“, в която двете страни водят изолирани сблъсъци за отделни позиции и укрепления.

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По оценка на анализатора руската 5-а общовойскова армия все още не е изпълнила дори непосредствените си оперативни задачи - да достигне основните рубежи към Орехов и да възстанови контрола по ключови участъци. След повече от месец и половина настъпателни действия руските сили са напреднали едва със 7–8 км на запад и средно с 4–5 км на север - въпреки численото си превъзходство, интензивната авиационна подкрепа и възможността редовно да попълват личния си състав. Машовец определя настъплението като поредица от слабо свързани локални боеве, които не постигат оперативен пробив.

Според него перспективите пред руското настъпление се усложняват от няколко фактора. Сред тях са нарастващите украински удари по руската логистика, ограничените украински настъпателни действия срещу съседни руски подразделения и необходимостта 5-а армия да отделя значителни сили за защита на северния си фланг край Добропиля. Това води до разпиляване на ресурсите и допълнително забавя настъплението към Орехов.

Като основен извод Машовец посочва, че руското командване е допуснало грешка при планирането на лятната кампания в района. По думите му - подценена е необходимостта настъпващата групировка едновременно да разширява фронта си на запад и на север, което постепенно разтяга силите ѝ и затруднява съсредоточаването им в основното направление. Украинските контраатаки допълнително засилват този ефект, а според анализатора по-сериозните оперативно-стратегически последици от тази грешка тепърва могат да се проявят.

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Според руския военнопропаганден Telegram канал "Два майора" при Добропиля руската армия превзела село Шевченко, а "публикуването на снимки на нашите знамена от освободеното Билицко продължава". В Днепропетровска област Източната група сили "напредва на запад от Благоватно, отблъсквайки врага на север от Тернувато. В момента под контрол е район с дълбочина 1,5 километра и ширина 1 километър по фронта", твърди източникът.

През изминалата нощ силите за противовъздушна отбрана на Русия са "унищожили" 276 украински безпилотни летателни апарата над областите Белгород, Брянск, Воронеж, Калуга, Курск, Нижни Новгород, Орел, Пенза, Ростов, Тула, Уляновск и Ярославъл, над Московска област, анексирания Крим, Татарстан, Удмуртия и Краснодарския край, както и над Черно и Азовско море, твърди руското военно министерство.

Съобщава се за атака срещу Сарапул и околностите му в Република Удмуртия. „Отблъскваме най-мащабната атака срещу обекти в Република Удмуртия, която сме виждали напоследък“, заяви губернаторът на региона Александър Бречалов. Според него вече са били свалени няколко дрона. Няма жертви. На мястото на инцидента работят службите за спешна помощ. Той не уточни какво точно е било атакувано.

Вероятно е била нападната Федералната държавна бюджетна институция „Приоритет“ (ФГКУ) към Федералната агенция за държавни резерви (Росрезерв), гласи анализ на руския опозиционен канал ASTRA на база на геолокализирани кадри. Това е затворен стратегически обект, който служи като голямо нефтохранилище от национално значение. Тя се намира в село Борок в Камбарския район на Удмуртия и е под охраната на паравоенни сили. Основната ѝ функция е дългосрочното съхранение на държавни материални резерви - големи запаси от гориво, нефтопродукти и смазочни материали в специални резервоари за извънредни ситуации или военни нужди. Поради това данните за обемите на съхранение и управлението са напълно скрити.

Освен това бизнес изданието „Коммерсант“ съобщава, че персоналът на склада на Wildberries в Сарапул е бил евакуиран поради атаката. Според информацията складът не е претърпял щети. След съобщенията за евакуацията на служители на Wildberries в Удмуртия - според местни граждански групи подобна ситуация е била отчетена и в Екатеринбург, както и в Коледино, близо до Москва. Официалните причини за затварянето на складовете все още не са изяснени. Припомняме, че Украйна започна мощно да удря логистични центрове на най-големия онлайн търговец в Русия, наричан още "руския Amazon", защото според Киев компанията помага с логистиката на военно оборудване за армията.

Украинските военновъздушни сили съобщиха, че 123 въздушни цели са свалени или неутрализирани през нощта. Русия е атакувала с общо 147 безпилотни летателни апарата от типа „Шахед“ (включително с реактивни двигатели), „Гербер“ и „Италмас“, както и с дронове примамки. Свалените или обезвредените дронове са в северната, южната и източната част на страната. В 10 населени места са регистрирани 21 удара с безпилотни летателни апарати, а отломки от свалени дронове са се разбили в седем населени места.

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Според местните власти един човек е загинал при руска атака срещу пристанищната инфраструктура в Николаевска област тази сутрин. Според Държавната служба за извънредни ситуации трима души са били ранени в резултат на руски въздушен удар в Изюм, Харковска област. Атаката е предизвикала и два пожара - в конструктивни елементи на метален хангар и в складова сграда с обща площ от 500 квадратни метра. Спасителите са угасили пожарите.

В Запорожие спасителите са извадили 22-годишен мъж от развалините на къща, разрушена от руска противовъздушна ракета, съобщава областната администрация. „Той е под медицинско наблюдение и в момента е извън опасност“, се посочва в изявлението. Според последните данни при атаката е загинал един човек, а най-малко трима са ранени.

Петима души са ранени при руска атака в Сумска област, съобщава регионалната администрация.