След повече от 15 години: Сирия се върна в световната финансова система (ВИДЕО)

За първи път от над 15 години сирийците могат да използват карти Visa и Mastercard. Двете най-големи платежни мрежи в света възобновиха обработката на карти в страната, слагайки край на изолацията, започнала, когато икономическите санкции изключиха Сирия от световната финансова система в началото на 2010-те години.

Процесът се разви бързо. Mastercard завърши техническата интеграция, необходима за трансакции с дебитни и кредитни карти, на 8 май 2026 г. Ден по-късно Централната банка на Сирия обяви, че местните банки могат да се свържат с глобалните платежни мрежи. А до 10 май Qatar National Bank вече беше стартирала услуги за приемане на карти и дигитални плащания на място.

Как Сирия стигна дотук

Изключването на Сирия от международните платежни системи не беше технически проблем, политически. Санкциите, наложени в началото на 2010-те години, отрязаха страната от мрежи като Visa и Mastercard, оставяйки финансовата ѝ система да функционира в почти пълна изолация от останалата част на света.

Основите за връщането бяха положени по-рано. През 2025 г. Visa сключи партньорство с Централната банка на Сирия, за да изготви пътна карта за платежната екосистема на страната. Това партньорство представляваше по същество план за действие: да се установи каква инфраструктура съществува, какво трябва да се изгради и как да се възстанови достъпът до международните картови мрежи.

Техническата интеграция на Mastercard на 8 май беше кулминацията на тази фаза на планиране. Фактът, че официалното съобщение на Централната банка дойде само ден по-късно, подсказва, че това е било координирано внедряване, а не хаотично действие, пише "Crypto Briefing". А почти незабавната активация на услугите от страна на Qatar National Bank на 10 май показва, че поне някои банкови партньори са се подготвяли предварително.

Какво означава това за финансовата система на Сирия

Картите, издадени в Сирия, вече могат да се използват в целия свят, а притежателите на международни карти теоретично могат да извършват трансакции в Сирия. За страна, която се опитва да възстанови икономиката си, този вид свързаност е от огромно значение.

Бързата активация от страна на Qatar National Bank заслужава да бъде отбелязана. QNB е най-голямата финансова институция в Близкия изток и Африка по размер на активите, а ранното ѝ включване е знак за увереност, че регулаторната рамка и рамката за съответствие са достатъчно солидни, за да се работи в тях.

