DARA се облече като кукер и мина по "червения" килим на "Евровизия" (ВИДЕО)

Днес в австрийската столица Виена се провежда церемонията по откриването на песенния конкурс "Евровизия". На мястото на празненствата беше разстлан тържествен килим, който извън традицията не е червен, а тюркоазен, и по него мина парадът на 35-те делегации на участващите страни в рамките на церемонията за откриването.

Българската делегация беше предвождана от DARA, която ще открие втория полуфинал на 14 май с песента "Bangaranga".

Изключително впечатление направи облеклото на DARA - рокля с дизайн на кукерски костюм, който я отличаваше сред множеството.

Антуражът й беше решен в стилно черно.

DARA вече се качи на голямата сцена на "Евровизия", за да направи своите репетиции на изпълнението, което ще се бори за място на финала. Кратък откъс от живото й изпълнение на "Bangaranga" взриви мрежата и повдигна завесата за това как ще звучи и изглежда България на полуфинала на 14 май.