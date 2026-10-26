След падането на Вучич: Какво ще стане с руснаците в Сърбия?

На парламентарните избори, проведени в Сърбия миналата неделя, опозиционната Студентска листа спечели убедителна победа. Бившият президент и лидер на Сръбската прогресивна партия Александър Вучич призна поражението си и заяви, че новите власти скоро ще наложат санкции срещу Русия. Meduza разгледа вероятността на тази прогноза и какво очаква десетките хиляди руснаци, преместили се в Сърбия през последните години.

Вучич падна: Студентите в Сърбия ликуват (ВИДЕА)

"Мръсна работа"

Вучич поздрави студентите за победата им, но отбеляза, че те действат в интерес и „с пряката подкрепа на различни европейски държави и американската „дълбока държава“, същата, която се противопоставя на президента Тръмп“. Според бившия сръбски лидер студентите са „прости изпълнители, които ще вършат чужда мръсна работа“. И тъй като ЕС започна да налага санкции срещу Русия веднага след началото на войната, той ще принуди студентите да правят същото: според прогнозите на бившия президент това ще се случи до март или април.

Още: Време за любов в Сърбия: Предложение за брак по време на празненствата на студентите (СНИМКА)

Симпатиите на Брюксел наистина бяха на страната на Студентската листа. Още през пролетта на 2025 г. европейският комисар по разширяването на ЕС Марта Кос заяви, че исканията на протестиращите в Сърбия са много близки до „това, към което и ние се стремим“, а председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен подчерта, че Сърбия трябва да се движи по пътя на реформите, за да се присъедини към ЕС. Тя поздрави студентите за изборната им победа и обеща да „подкрепя реформите в областите на осигуряване на върховенството на закона, свободата на медиите, борбата с корупцията и силните демократични институции, както и да сътрудничат с цел изграждане на бъдещето на Сърбия в Европейския съюз“.

Опозицията в РСМ проговори: Мицоски не е водил независима политика в САЩ, а е рекламирал Вучич (ВИДЕО)

Опасност

В същото време Брюксел вече изрази недоволство от меката политика на Сърбия към руските граждани. Сега те могат да влизат и остават в страната без виза до 30 дни, да получават разрешение за пребиваване, а също така да кандидатстват за сръбско гражданство. От началото на 2022 г. около две хиляди руснаци са се натурализирали в Сърбия, а според Радио „Свободна Европа“, до май тази година над 300 от тях са получили сръбски паспорти по ускорената процедура. Европейската комисия смята, че това представлява риск за сигурността на страните от ЕС, тъй като сред натурализираните има лица, които са под санкциите от ЕС, САЩ или Украйна.

Брюксел също е недоволен от неприсъединяването на Белград към политиката на санкции на ЕС срещу Русия. В съобщението на ЕК от ноември 2025 г. относно политиката на разширяване изрично се посочва, че „Сърбия трябва ясно да демонстрира своята геополитическа ориентация към ЕС“. Това може да се постигне чрез съгласуване на действията си „с ограничителните мерки на ЕС, приети в контекста на агресивната война на Русия срещу Украйна“, припомня изданието.

Още: Зеленски: Това е нова страница в историята на Сърбия

Какво ще направят студентите?

В програмата на студентите има раздел за външната политика, който подчертава желанието им да задълбочат партньорствата със страните от ЕС и да осъществят реформи, необходими за бъдеща интеграция. В същото време те възнамеряват да поддържат „традиционно партньорство с Руската федерация“ и „да не въвеждат ограничителни мерки“ срещу нея. Студентите също не отправиха никакви атаки срещу руските преселници. Ако руснаците са могли да предизвикат някакво недоволство сред тях, то е било по-скоро от социално-икономически характер: пристигането на няколко десетки хиляди хора в Сърбия доведе до увеличение на цените на наемите в Белград и Нови Сад, което пряко засегна много студенти, наемащи апартаменти.

Промяна в Сърбия: Студентската листа с пълно мнозинство, Вучич обвини "дълбоката държава" за загубата си

Те обаче планират да решат този проблем чрез по-строга регулация на пазара на недвижими имоти, а не чрез ограничителни мерки срещу новодошлите. Като се имат предвид изявленията на студентите от една страна, и натиска върху Сърбия от Брюксел, който изисква визовата политика да се хармонизира със стандартите на ЕС, от друга страна, може да се предположи, че в един момент сръбските власти все пак ще въведат визи за руски граждани и ще отменят или ограничат ускорената процедура за гражданство.

Рекорд в Сърбия: Близо 68% избиратели отидоха до урните, студентите се събират на площада (ВИДЕО)

Бъдещето

Въпреки това, времето на тези промени, както и вероятността за тях, е трудно да се предвиди. Сърбия е изправена пред процес на формиране на правителство, а през декември ще се проведат и президентски избори. Приоритети на новия кабинет ще бъдат борбата с корупцията, реформите в сектора на правосъдието и осигуряването на свободата на медиите. Малко вероятно е бързо да се заеме с визовите въпроси и натурализацията на руснаци, а и ще се съпротивлява на въвеждането на санкции срещу Руската федерация по същия начин, както направи Вучич - дори само защото това ще влоши отношенията с Москва и автоматично ще постави под въпрос доставките на руски газ на преференциални цени, които покриват до 90% от нуждите на страната. Студентите едва ли ще искат да излагат икономиката на такъв риск през преходния период, така че може да се предположи, че Сърбия няма да се присъедини към санкциите срещу Русия през следващите няколко месеца - това вече беше заявено от самата партия.

Още: След ерата Вучич: Хърватия очаква по-добри отношения със Сърбия

Снимки: Getty images