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Зеленски: Това е нова страница в историята на Сърбия

26 октомври 2026, 15:07 часа 814 прочитания 0 коментара
Снимка: president.gov.ua
Зеленски: Това е нова страница в историята на Сърбия

"В Сърбия настъпиха промени - победа на Студентската листа, и това очевидно е нова страница в историята на страната и на народа. Пожелаваме на Сърбия успех, реално развитие и топли отношения с европейската общност." Това написа днес украинският президент Володимир Зеленски в социалната мрежа Х. Той добави, че Украйна е благодарна на Сърбия за уважението към украинския народ и държава, към украинската независимост.

"Готови сме да продължим да засилваме сътрудничеството си и нека всички надежди на народа на Сърбия се сбъднат", пише още той.

В Сърбия при 96% обработени протоколи Студентската листа печели абсолютно мнозинство в парламента. Партията на Александр Вучич е със 103 мандата, а Вучич призна поражението.

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Сърбия Володимир Зеленски
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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