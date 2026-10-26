Зеленски: Това е нова страница в историята на Сърбия

"В Сърбия настъпиха промени - победа на Студентската листа, и това очевидно е нова страница в историята на страната и на народа. Пожелаваме на Сърбия успех, реално развитие и топли отношения с европейската общност." Това написа днес украинският президент Володимир Зеленски в социалната мрежа Х. Той добави, че Украйна е благодарна на Сърбия за уважението към украинския народ и държава, към украинската независимост.
"Готови сме да продължим да засилваме сътрудничеството си и нека всички надежди на народа на Сърбия се сбъднат", пише още той.
There have been changes in Serbia – a victory of the Student List @studentblokade. And this is clearly a new chapter in the history of the country and its people. We wish Serbia success, real development, and warm relations with the European community. We in Ukraine thank Serbia for respecting our people, our state, and our independence. And we always celebrate our shared achievements – everything that strengthens our societies and gives people more opportunities. We are ready to continue expanding our cooperation, and may all the good hopes of the people of Serbia come true!— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 26, 2026
В Сърбия при 96% обработени протоколи Студентската листа печели абсолютно мнозинство в парламента. Партията на Александр Вучич е със 103 мандата, а Вучич призна поражението.
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