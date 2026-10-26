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Зеленски остро към Хегсет: Вече месец чакаме подписа на господина

26 октомври 2026, 15:55 часа 1140 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Зеленски остро към Хегсет: Вече месец чакаме подписа на господина

Пентагонът отлага одобрението на доставките на ракети за системата "Пейтриът" вече почти месец. Това каза украинският президент Володимир Зеленски днес в телеграм канала си след среща с министъра на отбраната Евген Хмара, главнокомандващия Михайло Драпатий и министъра на външните работи Андрий Сибиха. 

"Чакаме почти месец подписа на г-н Хегсет за ракетите Patriot и NASAMS. Разпоредих този въпрос да бъде обсъден отново с американската страна", заяви Зеленски

На срещата е била обсъдена също така подготовката за следващата среща на контактната група "Рамщайн", която ще се състои следващия месец.

 

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Пейтриът Пийт Хегсет Patriot Володимир Зеленски война Украйна
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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