Зеленски остро към Хегсет: Вече месец чакаме подписа на господина

Пентагонът отлага одобрението на доставките на ракети за системата "Пейтриът" вече почти месец. Това каза украинският президент Володимир Зеленски днес в телеграм канала си след среща с министъра на отбраната Евген Хмара, главнокомандващия Михайло Драпатий и министъра на външните работи Андрий Сибиха.

"Чакаме почти месец подписа на г-н Хегсет за ракетите Patriot и NASAMS. Разпоредих този въпрос да бъде обсъден отново с американската страна", заяви Зеленски.

На срещата е била обсъдена също така подготовката за следващата среща на контактната група "Рамщайн", която ще се състои следващия месец.