"Защитете децата, не Shein": Гняв и протести при откриването на първия магазин в Париж (ВИДЕО)

Властите в Париж разположиха полиция за борба с безредиците по повод откриването на първия физически магазин на Shein в Париж, докато се разразиха спорове относно бързата мода и продажбата на детски секс кукли онлайн от азиатския гигант в електронната търговия. "Защитете децата, не Shein", гласеше един от плакатите на протеста. Недоволните раздаваха червени листовки, в които осъждаха "подозрения за принудителен труд", "замърсяване" и "свръхпроизводство" и призоваваха минувачите да подпишат петиция срещу присъствието на Shein в парижкия универсален магазин.

Shein е обект на критики заради условията на труд в своите фабрики и въздействието върху околната среда на своя бизнес модел за ултрабърза мода, а пристигането ѝ във Франция срещна съпротива от политици, синдикати и водещи модни марки.

Скандал с кукла

Само няколко дни преди планираното откриване избухна нов скандал заради продажбата на секс кукли с детски вид на платформата на Shein.

Откритието предизвика нов политически протест и започване на съдебно разследване. Прокуратурата в Париж заяви преди откриването на магазина, че е започнала разследване срещу Shein, а също и срещу конкурентните онлайн търговци AliExpress, Temu и Wish, във връзка с продажбата на секс кукли.

Разследването е за разпространение на "съобщения, които са насилствени, порнографски или неподходящи и достъпни за непълнолетни", заяви прокуратурата.