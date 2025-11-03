Заради палави кукли за деца: Министър иска забрана на китайски гигант във Франция

В навечерието на отваряне на първия си постоянен физически магазин в света, а именно в столицата на модата - Париж - във Франция заговориха за забрана за достъп до платформата, заради детски кукли с порнографско съдържание. За това предупреди министърът на икономиката на Франция Ролан Лескур в понеделник. Той обяви, че ще поиска забрана за достъпа на Shein до Франция, ако компанията отново продава секс кукли с педопорнографски характер, които голямата азиатска група за електронна търговия увери, че е премахнала от платформата си за продажби, предаде френския уважаван всекидневник Le Monde.

„Ако това поведение се повтори, ще бъдем в правото си и ще поискам платформата Shein да бъде забранена на френския пазар“, заяви Ролан Лескюр по BFM-TV и RMC. Той обясни, че за терористични актове, за трафик на наркотици и за детска порнография правителството има право да поиска забрана за достъп до френския пазар. ОЩЕ: Shein отваря първи магазин в столицата на модата

Разследване заради куклите

Френската агенция за защита на потребителите (DGCCRF) обяви в събота, че е съобщила на властите за продажбата на „детски секс кукли“, след като е открила тяхното присъствие на уебсайта на Shein. В неделя Върховният комисар по въпросите на децата , Сара Ел Хайри, обяви намерението си да свика „всички основни платформи за електронна търговия“ след разкриването на продажбата на тези кукли на Shein. Тя спомена възможността за „дискусия“ с Шейн, за да се получи достъп до досиетата на тези, които са закупили тези кукли във Франция. „Хората, които са купили тези кукли, са използвали кредитните си карти и са им ги доставяли до домовете или офисите “, продължи тя.

„Това не са порнографски материали, това е детска порнография “, уточни тя, подчертавайки, че притежанието на детска порнография „е против закона “ . „Неприемливо е да се позволява на платформи и пазари да продават детска порнография “, заяви тя. „Знаем, че притежанието на детска порнография или изображения води до извършване на престъпления".

Shein и Франция

Компанията с китайски корени, завладяла световния пазар на бърза мода, Shein постепенно се утвърждава в онлайн търговията на дребно от пристигането си във Франция през 2015 г. Тя редовно е обвинявана в нелоялна конкуренция, замърсяване на околната среда и недостойни условия на труд. Предизвиквайки вълна от възмущение, Shein планира да отвори първия си постоянен физически магазин в сряда в BHV, историческия парижки универсален магазин, на площ от над 1000 квадратни метра. ОЩЕ: Училищни пособия от Китай заливат Франция