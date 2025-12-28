"След признаването на Сомалиленд": ЕС с важно послание за Сомалия

Европейският съюз настоя суверенитетът на Сомалия да бъде зачитан, след като Израел официално призна северната област Сомалиленд за независима държава, предаде Франс прес. Говорителят на Европейската комисия по външнополитическите въпроси Ануар ел Ануни посочи, че блокът "потвърждава важността на това да бъдат зачитани единството, суверенитетът и териториалната цялост на Сомалия в съответствие с нейната конституция и Уставите на Африканския съюз и ООН". Още: Тръмп няма да признае Сомалиленд

Все повече страни отхвърлят хора на Израел

Снимка: Getty images

В петък Израел обяви, че признава независимостта на Сомалиленд, но засега не е ясно защо това бе направено точно сега, нито дали Израел очаква, или е получил нещо в замяна, отбелязва Асошиейтед прес.

По-рано тази година американски и израелски официални представители казаха пред АП, че Израел е отправил запитване към Сомалиленд за възможен прием на палестинци от Газа в контекста на плана на президента на САЩ Доналд Тръмп, който американският лидер лансираше тогава, населението на анклава да бъде преселено. Впоследствие Вашингтон се отказа от този план.

Израелското решение предизвика бурни реакции сред международната общност. Освен ЕС все по-голям брой страни осъждат или изразяват несъгласието си с този ход, включително САЩ. Американският Държавен департамент заяви, че продължава да признава териториалната цялост на Сомалия, "която включва и Сомалиленд".

Вчера с обща позиция излязоха над 20 страни от Близкия изток и Африка, плюс Организацията за ислямско сътрудничество, които заявиха, че "тази безпрецедентна мярка ще има тежки последици за мира и сигурността в региона на Африканския рог и Червено море, но и за международния мир и сигурност като цяло".

Подписалите документа отбелязват, че ще се противопоставят категорично, "ако признаването е свързано с каквито и да било опити за принудително изселване на палестинския народ от неговата земя". С отделно становище излезе и Сирия, която също се обяви против израелските действия.

Самата Сомалия също окачестви решението на Израел като незаконно, а председателят на Африканския съюз Махмуд Али Юсуф предупреди, че ходът застрашава мира и стабилността на континента.

В петък канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху съобщи, че външният му министър Гидеон Саар е подписал съвместна декларация с лидера на Сомалиленд Абдирахман Мохамед Абдулахи "в духа на Авраамовите споразумения".

Инициативата, започнала през 2020 г., установи дипломатически и търговски отношения между Израел и няколко арабски и мюсюлмански страни. Правителството на президента на САЩ Доналд Тръмп, под чиято егида бе постановено началото на процеса, смята Авраамовите споразумения за ключови за гарантирането на дългосрочната стабилност на Близкия изток.

Сомалиленд обявява независимост през 1991 г. в зората на затъването на Сомалия в нестабилност и превръщането ѝ в трайно размирна държава, каквато остава и до днес. Макар и да има собствено правителство и парична единица, до петък сепаратисткият регион не беше признат за самостоятелно държавно образувание от нитно една страна по света.

Сомалиленд се намира в съседство с Йемен, разположен на отсрещния бряг на Аденския залив, и граничи с малкатата държавица Джибути, където военни бази имат САЩ, Китай, Франция и още няколко страни.

Още: Разселване на палестинци: САЩ и Израел набелязаха три разкъсвани от войни държави