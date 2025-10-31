Shein отваря първи магазин в столицата на модата

Азиатският гигант в областта на ултрабързата мода Shein ще отвори в сряда (5 ноември) своя първи постоянен физически магазин в света. Той ще в Париж, обяви в Instagram Société des grands magasins (SGM), собственик на BHV. На 6-ия етаж на универсален магазин "Bazar de l'Hôtel de Ville", марката, чиито фабрики са предимно в Китай, ще предлага хиляди артикули на ниски цени, въпреки острата публична реакция.

По-късно през ноември Shein ще отвори още пет магазина във Франция в Galeries Lafayette в Дижон, Реймс, Гренобъл, Анже и Лимож, собственост на SGM.

Това е първият физически и постоянен магазин в света за тази платформа, която досега бе изключително онлайн, основана в Китай през 2012 г. и със седалище в Сингапур.

Съюзът между Shein и BHV ще се осъществи, въпреки несъгласието от страна на правителството, кметството на Париж, партньорските марки на BHV, синдикалният съюз на служителите и онлайн петицията с над 110 000 подписа.

Shein, обект на законопроект срещу разпространението на ултрабързата мода, получи тази година във Франция три глоби на обща стойност 191 млн. евро за неспазване на законодателството за онлайн търговията, фалшиви промоции, подвеждаща информация и за това, че не е декларирал наличието на пластмасови микрофибри в своите продукти.