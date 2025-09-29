"Зелена светлина" за мъченията в Русия: Путин подписа отказ от Конвенцията срещу изтезанията

Русия се оттегли окончателно от Конвенцията за предотвратяване на изтезанията, предаде ASTRA в Telegram. Това се случи след като руският диктатор Владимир Путин подписа закон за денонсиране (отказ от задължения) на Европейската конвенция за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отношение към хора. Това е международен договор, приет през 1987 г. Русия го е подписала през 1996 г. и ратифицирала през 1998 г.

Договорът предвижда проверка на условията на задържане на затворниците от Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията. Сега Русия отказва да позволи на експертите на комитета да инспектират затворите. Законът за денонсирането беше приет от Държавната дума на 17 септември, а самият документ беше представен лично от Владимир Путин.

Тогава председателят на Държавната дума Вячеслав Володин отчете, че работата на Русия в Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията "се блокира от самия Съвет на Европа, който възпрепятства избирането на нов член от Руската федерация от декември 2023 г.".

Какво следва?

След денонсирането на конвенцията - Русия ще остане страна по ключови международни договори, които предвиждат стандарти за забрана на изтезанията и механизми за наблюдение на спазването им, обеща държавният секретар и заместник-министър на правосъдието Елена Ардабеева.

Кои точно ще са тези договори, Ардабеева не влезе в големи подробности.

Освен това решението идва на фона на пълномащабната война на Русия в Украйна и на фона на обвиненията във военни престъпления.