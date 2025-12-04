Тръмп: Путин иска да види края на тази война (ВИДЕО)

Президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп заяви, че руският президент Владимир Путин би искал да сложи край на войната срещу Украйна. Той обяви, че е останал с такова впечатление, като се позовава на неговия специален пратеник Стив Уиткоф и зет му Джаред Къшнър. На 2 декември те бяха на посещение в Москва, където се срещнаха с руския президент и неговите служители.
Още: "Конструктивен и съдържателен": Първи отзиви след 5-часов разговор между Уиткоф и Путин в Москва (ВИДЕО)
„Путин би искал да види края на тази война. Мисля, че би искал да се върне към по-нормален живот“, заяви Тръмп, коментирайки тази среща. Според президента на САЩ, Путин би желал търговия между Русия и САЩ, вместо да губи „хиляди войници на седмица“. „Имах силно впечатление, че той иска да сключи сделка. Ще видим какво ще се случи“, заяви Доналд Тръмп.
🇺🇸 Witkoff and Kushner came away with the impression that Putin would like to end the war, “he seems to want to return to a more normal life.” Trump also added: “I told in this office, you (Zelensky) have no cards. That was the moment to settle. I thought it was the best chance… pic.twitter.com/anebZAyWU0— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 3, 2025
„Казах в този кабинет, че Зеленски няма карти. Това беше най-добрият момент конфликтът да се уреди. Мислех, че това е най-добрият шанс да се уреди. Но те избраха да не го правят“, каза той.
Още: След провалената среща с Уиткоф: Зеленски пак праща делегация в САЩ за мирния план
„Джаред Къшнър и Стив Уиткоф имаха добра среща с президента Путин, какво ще излезе от тази среща, не мога да кажа, защото за танго са нужни двама. Тъжното е, че ако аз бях президент, тази война нямаше да се случи и Украйна щеше да запази територията си на 100 процента. Това е много тъжна ситуация“, добави Тръмп.
Още: Кой Уиткоф сте днес? Очебиен контраст в срещите му с Путин и с украинските преговарящи (ВИДЕО)