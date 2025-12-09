Зеленски: Китай може да окаже влияние върху Путин да спре войната, но няма интерес от това

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Китай не печели от слаба Русия, която губи войната, тъй като Пекин е в сериозен икономически и дипломатически конфликт със Съединените щати. Украинският лидер е направил това изявление в коментар пред журналисти.

„Ние уважаваме суверенитета и териториалната цялост на всяка държава, която ни уважава, и Китай със сигурност би могъл да направи всичко, за да постигне това. Китай несъмнено е силна страна, силна икономика и най-важното в нашия случай е влиянието, което очевидно има върху Русия и лично върху Путин. Но с цялото ми уважение към китайския народ, неговата история и неговата култура, трябва честно да кажем: не виждам Китай да има полза от прекратяването на тази война“, подчерта Зеленски.

Украинският държавен глава даде за пример новата стратегия за национална сигурност на САЩ. Според нея, САЩ и Китай са два полюса, две големи държави с големи икономики. Следователно между тях има значителна конфронтация. „Това не означава, че е война. Всякакъв вид конфронтация е възможна – дипломатическа, икономическа. Това се случва днес. Слаба Русия – Русия, която е загубила в този формат – е неизгодна за Китай“, отбеляза Зеленски.

Според него, украинският народ страда заради това. „Защото, ако Китай не спечели от спирането на Русия... това означава, че войната продължава. Това не означава, че Китай директно подкрепя Русия с оръжия, но със сигурност не подкрепя спирането на тази война“, подчерта Зеленски.

Държавният глава добави, че има разузнавателни доклади за доставките на машини и други изделия от Китай за Русия. В разузнавателните доклади обаче не се споменава за директни доставки на оръжие.

Китай има „интересна“ позиция по Будапещенския меморандум

Както съобщи УНИАН, ветеранът украински дипломат и бивш посланик на Украйна в Съединените щати Валерий Чалий наскоро припомни, че Китай някога се е присъединил към Будапещенския меморандум, когато Украйна се е отказала от ядрените си оръжия. Междувременно Пекин тълкува гаранциите си за сигурност за Украйна като обещание да не атакува Украйна с ядрени оръжия.

Според дипломата, Будапещенският меморандум илюстрира грешките, допуснати от Украйна. Чалий добави, че Киев по онова време е имал „преувеличена вяра“, че „ако нещо бъде записано на хартия, то непременно ще бъде изпълнено“.

