Това беше изненада за мен: Зеленски за думите на Тръмп, че Украйна може да си върне всички земи

Украинският президент Володимир Зеленски призна, че е бил донякъде изненадан от публикацията на американския си колега Доналд Тръмп, който, припомняме, написа в социалната си мрежа Truth Social, че Украйна може да си върне всичките окупирани територии. Но нарече това много положителен сигнал.

В интервюто му за Fox News на въпроса на водещия дали е бил учуден от този обрат на събитията, Зеленски каза: "Малко. Да. Искам да кажа, че съм уверен в моя народ, в моята армия и в силата на подкрепата на Съединените щати, но американският президент беше по-позитивен по този въпрос и показа, че иска да подкрепя Украйна до самия край. Затова сега разбираме, че сме готови да прекратим тази война възможно най-бързо. Той иска, аз искам, нашият народ иска, но той (Тръмп – бел.ред.) осъзна, че Путин не иска, и той (Тръмп – бел.ред.) вижда, че той (Путин – бел.ред.) не печели, макар да казва на всички, че печели."

"Да, това беше малка изненада за мен, Вие сте прав – виждам много положителен сигнал, че Тръмп и Америка ще бъдат с нас до края на войната. Ще видим, но дано Бог да благослови това да е така", каза украинският президент.

