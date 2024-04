Зеленски награди Ален Делон с най-високото отличие на Украйна

Той отбеляза, че награждаването на звездата на френското кино от президента Зеленски с орден "За заслуги" ІІІ степен за помощта към Украйна е "изключително рядък и безпрецедентен жест по отношение на чужденец", пише "Сега".

President Volodymyr #Zelensky awarded the legend of French cinema Alain #Delon with the Order 'For Merits to Ukraine.'



As noted by the Ukrainian embassy, 88-year-old Delon has been expressing his support for #Ukraine since the first day of the full-scalle war. pic.twitter.com/wBdH4EO9np