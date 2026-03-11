1 315 000 убити руснаци според руски секретни документи: Зеленски разкри доклад

Важни документи бяха получени от нашето разузнаване относно руската оценка на загубите им на бойното поле. Това каза украинският президент Володимир Зеленски след като се е запознал с доклад на украинското военно разузнаване. "В частност, е регистрирана промяна в съотношението убити и ранени руснаци, а именно от 100% загуби 62% са убити и 38% ранени. Самите руснаци посочват в закрити официални доклади нивото на загубите си като 1 милион 315 хиляди убити и тежко ранени. Имаме основания да смятаме, че данните за това ниво на загуби са занижени", пише президентът в официалния си телеграм канал след проведена среща с началника на Главно разузнавателно управление на Украйна (ГУР) Олег Иващенко.

Сметките, които Русия си прави в момента, е да се възползва от ситуацията около Иран и затягането там на американската военна операция, за да отклони вниманието от войната срещу Украйна.

"Точно това изчислява Русия в момента – да увеличи рисковете от продължителна война в Близкия изток и региона на Персийския залив, за да отслаби максимално световния натиск върху войната си срещу Украйна, да бъдат свалени санкциите й и да получи допълнителни ресурси покрай колебанията в цените на петрола и газа. Има данни, че руснаците възнамеряват да водят разговори за пълното премахване на санкциите върху енергийния сектор", пише Зеленски.

Той добавя, че украинското военно командване обмисля контрамерки и ще информира запхадните партньори за това.

