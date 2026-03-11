Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

1 315 000 убити руснаци според руски секретни документи: Зеленски разкри доклад

11 март 2026, 11:44 часа 424 прочитания 0 коментара
1 315 000 убити руснаци според руски секретни документи: Зеленски разкри доклад

Важни документи бяха получени от нашето разузнаване относно руската оценка на загубите им на бойното поле. Това каза украинският президент Володимир Зеленски след като се е запознал с доклад на украинското военно разузнаване. "В частност, е регистрирана промяна в съотношението убити и ранени руснаци, а именно от 100% загуби 62% са убити и 38% ранени. Самите руснаци посочват в закрити официални доклади нивото на загубите си като 1 милион 315 хиляди убити и тежко ранени. Имаме основания да смятаме, че данните за това ниво на загуби са занижени", пише президентът в официалния си телеграм канал след проведена среща с началника на Главно разузнавателно управление на Украйна (ГУР) Олег Иващенко.

Сметките, които Русия си прави в момента, е да се възползва от ситуацията около Иран и затягането там на американската военна операция, за да отклони вниманието от войната срещу Украйна. 

"Точно това изчислява Русия в момента – да увеличи рисковете от продължителна война в Близкия изток и региона на Персийския залив, за да отслаби максимално световния натиск върху войната си срещу Украйна, да бъдат свалени санкциите й и да получи допълнителни ресурси покрай колебанията в цените на петрола и газа. Има данни, че руснаците възнамеряват да водят разговори за пълното премахване на санкциите върху енергийния сектор", пише Зеленски.

Още: Украйна пали и взривява един след друг най-важните заводи за руската военна машина (ОБЗОР - ВИДЕО)

Той добавя, че украинското военно командване обмисля контрамерки и ще информира запхадните партньори за това.

ВИДЕО: Куп ракети Storm Shadow "разбомбиха" ключов руски завод. Мерц: Тръмп говори за бърз край с Иран - защо да махаме санкции срещу Русия?

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
руска армия Володимир Зеленски война Украйна загуби руска армия убити руснаци убити руски войници руски загуби
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес