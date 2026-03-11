Правителствената комисия по законодателна дейност на руското правителство одобри внасянето в Държавната дума в Русия на законопроект за защита на правата на руските граждани в случай на арест, наказателно преследване или друго наказателно преследване по решения на чуждестранни съдилища, съобщи Интерфакс. „Законопроектът изменя Федералния закон „За гражданството на Руската федерация“ и Федералния закон „За отбраната“, като предвижда, наред с други неща, възможното екстериториално използване на руските въоръжени сили по решение на президента на Руската федерация за защита на руските граждани“, допълва източникът на изданието.

Защита на руските граждани

Според обяснителната бележка „законопроектът е разработен, за да защити правата на руските граждани в случай на арест, задържане, наказателно преследване или друго наказателно преследване по решения на чуждестранни съдилища, на които е предоставена наказателна юрисдикция от други чужди държави без участието на Руската федерация, и международни съдебни органи, чиято юрисдикция не се основава на международен договор на Руската федерация или резолюция на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации, приета при упражняване на правомощия по Глава VII от Устава на Организацията на обединените нации“.

Съгласно действащия член 8 от Федералния закон „За сигурността“, президентът предприема мерки, в съответствие с руското законодателство, за защита на Русия и нейните граждани в случай на приемане на решения или извършване на действия от чуждестранни, международни или междудържавни органи, които противоречат на интересите на Руската федерация или на основите на обществения ред в Руската федерация, допълва още изданието "Коммерсант".

Според адвоката на Verba Legal Дмитрий Малбин появата на законопроекта е свързана с инициативите на страните от ЕС за създаване на специален трибунал срещу Русия, предаде "Новая газета". Анализаторите от ISW коментират, че ако законопроектът бъде одобрен и приет, то той ще може да създаде информационни и правни условия, за да може Русия да оправдае бъдеща военна дейност и намеса в чужбина под претекст за защита на руските граждани. Припомняме, че през последните години Кремъл многократно е твърдял, че балтийските държави подлагат на преследване и репресии рускоезични и етнически руснаци.

Руският законопроект е подобен на Закона за защита на американските военнослужещи (ASPA) от 2002 г., припомня изданието „Ведомости“ който е обсъдил документа с юристи. ASPA и бъдещият му руски еквивалент са предназначени да служат като инструмент за защита срещу решения не само на Международния наказателен съд, но и на наказателни съдилища на всяка друга държава, каза пред вестника Иля Рачков, партньор в адвокатска кантора NSP.

Сергей Гландин, партньор в BGP Litigation, нарече законопроекта „основание за иницииране на сключването на договори за неекстрадиция с други държави за длъжностни лица и военнослужещи“. Според експерти, законопроектът може да се използва за формализиране на въоръжената охрана на търговски кораби, свързани с Русия, коментира телеграм-изданието "Агенство".

Законът за защита на американските военнослужещи (ASPA) е приет през 2002 г. Неговата цел е да спира военната помощ на САЩ за всяка държава, която не е членка на НАТО и е ратифицирала Римския статут (разпоредба, която по-късно е частично отменена), забранява на американските войски да служат в мироопазващите сили на ООН, ако Съветът за сигурност на ООН не е предоставил имунитет на американските военни от юрисдикцията на Международния наказателен съд (МНС) и дава правомощия на президента на САЩ да използва военна сила за освобождаване на американски войски, задържани от съда. Някои критици наричат този закон - ​​„Закон за нахлуване в Хага“.

САЩ са постигнали подписването на „двустранни споразумения за имунитет“ с над 100 държави, гарантиращи, че никога няма да екстрадират американски служители или войници пред Международния наказателен съд.

Не за първи път

Законопроектът за „защита на руските граждани“ от чуждестранни или международни съдилища не е първият път, в който руските законодателни нововъведения се представят като копия на американски норми. Руският диктатор Владимир Путин многократно е наричал руското законодателство за „чуждестранните агенти“ „много по-мек“ аналог на американското право от 30-те години на миналия век. През октомври 2024 г. обаче Европейският съд по правата на човека обяви аналогията с американското право за несъстоятелна.

Припомняме, че през 2023 г. Международният наказателен съд в Хага издаде заповеди за арест на Путин, комисаря по правата на детето Мария Львова-Белова, секретаря на Съвета за сигурност Сергей Шойгу, началника на Генералния щаб Валери Герасимов, командира на Черноморския флот Виктор Соколов и командира на ВВС Сергей Кобилаш.

