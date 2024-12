Зеленски нарече Путин "тъ*ан*р" заради идеята за дуел с "Орешник" (ВИДЕО)

"Хората умират, а той смята, че е „интересно“... Тъ*ан*р." Така украинският президент Володимир Зеленски реагира в социалната мрежа Х на думите на Путин, който предложи своеобразен "дуел" на Запада над Киев. За целта той предложи да изстрелят новата балистична ракета "Орешник" по Киев, а Украйна и партньорите й да опитат да я спрат. Ракетата е с потенциал да носи ядрен заряд, но когато за първи път беше използвана от силите на Руската федерация при удар по украинския град Днипро през ноември, тя бе оборудвана с няколко конвенционални бойни глави.

People are dying, and he thinks it’s “interesting”... Dumbass. pic.twitter.com/JyJ9ok0fok