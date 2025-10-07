Зеленски: Натискът на Запада е незадоволителен. Лавров се заяде косвено с Тръмп за Афганистан (ВИДЕО)

"Русия не иска да спре тази война. Засега. Само с натиск войната може да бъде спряна. Натискът трябва да е по много направления, а натискът от Запада в момента не е достатъчен. Мисля, че на Запад има липса на единство за този натиск". Това заяви украинският президент Володимир Зеленски.

Зеленски обясни отново какъв натиск оказва Украйна: "Ние не убиваме цивилни, не ловуваме цивилното население на противника. Абсолютно не. Но те трябва да разберат цената на това (свое поведение). Украйна отговаря и удря военни цели, което вярвам, че е справедливо. Удряме и обекти от руската енергетика, които продават руските енергийни ресурси. Русия продава своите ресурси и използва получените пари за войната. Затова и вярвам, че Украйна предприема напълно оправдани стъпки.

С удоволствие не бихме го правили, с удоволствие искаме да няма война, но руснаците не го искат":

"We would gladly refrain from striking Russia and want the war to end, but the Russians don’t want that. For now." - Zelensky. pic.twitter.com/LQIzkb89fo — WarTranslated (@wartranslated) October 7, 2025

Русия дружи с талибаните

Междувременно, освен че не престава с военните действия срещу Украйна, Русия организира среща в Москва с талибаните на ниво "външни министри". Руският външен министър Сергей Лавров заяви на нея, че всяка чужда военна инфраструктура в Афганистан е неприемлива. Така Лавров продължи руската външна политика на противопоставяне на САЩ - именно САЩ и Доналд Тръмп искат да си върнат военната база "Баграм": След като талибаните го отрязаха: Тръмп се закани на Афганистан за Баграм

A “Moscow Format” meeting is underway in Moscow with Afghan Foreign Minister Amir Khan Muttaqi in attendance, his first visit since Russia officially recognized the Taliban government in July. Lavrov stated that any foreign military infrastructure in Afghanistan is unacceptable… pic.twitter.com/ZIB6PAFvHe — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 7, 2025