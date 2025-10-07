Войната в Украйна:

Зеленски: Натискът на Запада е незадоволителен. Лавров се заяде косвено с Тръмп за Афганистан (ВИДЕО)

07 октомври 2025, 13:44 часа 408 прочитания 0 коментара
Зеленски: Натискът на Запада е незадоволителен. Лавров се заяде косвено с Тръмп за Афганистан (ВИДЕО)

"Русия не иска да спре тази война. Засега. Само с натиск войната може да бъде спряна. Натискът трябва да е по много направления, а натискът от Запада в момента не е достатъчен. Мисля, че на Запад има липса на единство за този натиск". Това заяви украинският президент Володимир Зеленски.

Зеленски обясни отново какъв натиск оказва Украйна: "Ние не убиваме цивилни, не ловуваме цивилното население на противника. Абсолютно не. Но те трябва да разберат цената на това (свое поведение). Украйна отговаря и удря военни цели, което вярвам, че е справедливо. Удряме и обекти от руската енергетика, които продават руските енергийни ресурси. Русия продава своите ресурси и използва получените пари за войната. Затова и вярвам, че Украйна предприема напълно оправдани стъпки.

С удоволствие не бихме го правили, с удоволствие искаме да няма война, но руснаците не го искат": 

Още: ЕС ограничава движението на руски дипломати: Не може да си ходят където си пожелаят

Русия дружи с талибаните

Междувременно, освен че не престава с военните действия срещу Украйна, Русия организира среща в Москва с талибаните на ниво "външни министри". Руският външен министър Сергей Лавров заяви на нея, че всяка чужда военна инфраструктура в Афганистан е неприемлива. Така Лавров продължи руската външна политика на противопоставяне на САЩ - именно САЩ и Доналд Тръмп искат да си върнат военната база "Баграм": След като талибаните го отрязаха: Тръмп се закани на Афганистан за Баграм

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Афганистан Талибани Володимир Зеленски Баграм война Украйна санкции Русия руски петрол руска рафинерия украинска енергетика руска енергетика
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес