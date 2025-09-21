След като талибаните го отрязаха: Тръмп се закани на Афганистан за Баграм

"Ако Афганистан не върне военновъздушната база Баграм на хората, които са я построили, Съединените американски щати, ще се случат лоши неща!!!". Написаното е с автор американският президент Доналд Тръмп.

То е знаково, защото Афганистан отказа да направи точно това, за което Тръмп пише.

Пълното изтегляне на американските войници от Афганистан беше част от споразумение, подписано по време на първата администрация на Тръмп през 2020 г. и приключи по време на администрацията на Джо Байдън през 2021 г. Но Тръмп заяви през март, че е планирал да запази авиобазата Баграм "не заради Афганистан, а заради Китай". Американският президент повтори важността на местоположението на Баграм, като каза, че една от причините да си върне Баграм е, че "е на час път от мястото, където Китай произвежда ядрените си оръжия".

Отделно Тръмп каза, че Китай има сили в Баграм, но Афганистан официално отрича.

Дал това, което Тръмп казва за китайските ядрени оръжия е така, изглежда силно съмнително - научете повече: И талибаните пратиха Тръмп да си гледа работата: Няма да връщат на САЩ базата Баграм