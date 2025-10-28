Зеленски: Няма да воюваме с Путин десетилетия, искаме стабилна финансова подкрепа за ето толкова време

Украйна няма да воюва десетилетия с Русия, но ЕС трябва да осигури стабилна финансова подкрепа на украинската държава за определен период. Това стана ясно от думите на украинския президент Володимир Зеленски, който говори на среща с журналисти. "Казах им (на европейските лидери - бел. ред.) - няма да воюваме десетилетия, но вие трябва да покажете, че можете да осигурите стабилна финансова подкрепа на Украйна за определен период от време. Затова те имат предвид тази програма - две до три години", каза той.

Ще са необходими средства за възстановяване на държавата, когато войната приключи. Освен това украинските военнослужещи трябва да знаят, че възнаграждението им е осигурено, посочи той.

"Защото дали Путин ще се върне с агресия или не, след като тази война приключи - това не знаем. Затова е важно да знаем каква стабилна подкрепа ще получи Украйна от своите партньори", добави той, цитиран от "Интерфакс-Украйна".

Тази подкрепа може да бъде финансирана от замразените руски активи, които Украйна да може да харчи за оръжия или за възстановяване, подчерта още той

