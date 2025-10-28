Войната в Украйна:

Зеленски: Няма да воюваме с Путин десетилетия, искаме стабилна финансова подкрепа за ето толкова време

28 октомври 2025, 14:55 часа 982 прочитания 0 коментара
Зеленски: Няма да воюваме с Путин десетилетия, искаме стабилна финансова подкрепа за ето толкова време

Украйна няма да воюва десетилетия с Русия, но ЕС трябва да осигури стабилна финансова подкрепа на украинската държава за определен период. Това стана ясно от думите на украинския президент Володимир Зеленски, който говори на среща с журналисти. "Казах им (на европейските лидери - бел. ред.) - няма да воюваме десетилетия, но вие трябва да покажете, че можете да осигурите стабилна финансова подкрепа на Украйна за определен период от време. Затова те имат предвид тази програма - две до три години", каза той. 

Ще са необходими средства за възстановяване на държавата, когато войната приключи. Освен това украинските военнослужещи трябва да знаят, че възнаграждението им е осигурено, посочи той. 

"Защото дали Путин ще се върне с агресия или не, след като тази война приключи - това не знаем. Затова е важно да знаем каква стабилна подкрепа ще получи Украйна от своите партньори", добави той, цитиран от "Интерфакс-Украйна".

Още: Ракети "Фламинго" и "Рута" вместо "Томахоук": Зеленски категоричен, че Киев е намерил свои ресурси за производство

Тази подкрепа може да бъде финансирана от замразените руски активи, които Украйна да може да харчи за оръжия или за възстановяване, подчерта още той

Зеленски: 95% от ударите дълбоко на руска територия са с украински оръжия

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Владимир Путин Володимир Зеленски война Украйна
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес